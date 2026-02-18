Moracantana y El Arte-Facto, primeros premios en el Desfile del Entierro de la Sardina de Badajoz

CARNAVAL DE BADAJOZ

Los ganadores en el caso de las primeras han sido Moracantana, La Bullanguera 'Taurus elogium' y Cambalada 'O conxuro Cambalada', con accésit para El Vaivén, Umsuka Imbali y Caretos Salvavidas 'Oceanía.

Redacción

Badajoz |

La comparsa Moracantana y el artefacto El Arte-Facto 'Los hijos del fuego' se han hecho con los primeros premios en sus respectivas categorías en el Desfile del Entierro de la Sardina celebrado este martes, día 17, en la barriada de San Roque enmarcado en el Carnaval de Badajoz.

En concreto, el tradicional Entierro de la Sardina se ha desarrollado el martes de Carnaval con la participación de 16 comparsas, cinco grupos de animación y 21 artefactos.

En el caso de los artefactos, los ganadores son El Arte-Facto 'Los hijos del fuego', Pues anda que tú se endiosa y Los curabachas del Nilo; mientras que el estandarte fijo ha sido para Moracantana y el móvil para Umsuka Imbali, según detalla el Carnaval de Badajoz en su página web oficial.

