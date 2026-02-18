Las comparsas Caribe, Dekebais y El Nombre Da Igual tendrán su espacio en el 'Paseo del Carnaval' de Badajoz

as comparsas Caribe y Dekebais y la murga El nombre da igual tendrán su espacio en el 'Paseo del Carnaval' de Badajoz de la mano de tres nuevas placas, cuyo acto de descubrimiento tendrá lugar este jueves, a las 20,00 horas en el Paseo de San Francisco.

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Ferias y Fiestas, continúa incorporando nombres al 'Paseo del Carnaval' con tres nuevas placas conmemorativas en este espacio dedicado a reconocer a las agrupaciones y figuras que han contribuido de forma decisiva a engrandecer esta fiesta.

En concreto, en esta edición de 2026 las agrupaciones homenajeadas serán las comparsa Caribe y Dekebais y la Murga El nombre da igual, cuyos nombres quedarán inscritos de forma permanente en este paseo "simbólico".

En el caso de Caribe, recibe este reconocimiento coincidiendo con su 45º aniversario y se trata además una de las comparsas en activo más longevas del Carnaval de Badajoz, "referente indiscutible por su trayectoria, continuidad y aportación en la evolución del Gran Desfile de Comparsas", ha señalado el consistorio en nota de prensa.

Por su parte, la comparsa Dekebais será distinguida en el año de su 40º aniversario, "en reconocimiento a su constante implicación en la vida carnavalera de la ciudad". "Se trata de una de las comparsas más participativas, con un importante recorrido, siempre presente en actividades y eventos y destacada por su espíritu colaborativo y su contribución al desarrollo del Carnaval", destacan las mismas fuentes.

Completa el homenaje la murga El nombre da igual, considerada la más laureada del Concurso de Murgas de Badajoz. "Su amplia trayectoria, su peso en la historia reciente del Carnaval y su significado dentro del panorama carnavalero la convierten en una agrupación imprescindible para entender la evolución de las murgas en nuestra ciudad", subraya el consistorio.

'El Paseo del Carnaval', inaugurado en 2024, continúa así su crecimiento anual tras reconocer en su primera edición a Los Agüitas, Infectos Acelerados y Lancelot, y en 2025 a San Pancracio, Ad Libitum y Vendaval. Con esta tercera edición, el ayuntamiento reafirma su compromiso de preservar la memoria colectiva del Carnaval de Badajoz y rendir tributo a quienes, "con su talento, dedicación y entusiasmo", han hecho de esta fiesta un "referente".