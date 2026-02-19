PLATAFORMA ÚNICA

La obra de plataforma única en la calle Concepción Arenal de Badajoz alterará el tráfico del entorno de manera temporal

Por ello, se producirá alteraciones en el tráfico en el entorno, que afectará al primer tramo de calle Bravo Murillo, que cambia de sentido desde Eugenio Hermoso a Benegas.

Redacción

Badajoz |

La obra de plataforma única en la calle Concepción Arenal de Badajoz alterará el tráfico del entorno de manera temporal
La obra de plataforma única en la calle Concepción Arenal de Badajoz alterará el tráfico del entorno de manera temporal | AYUNTAMIENTO

La obra de plataforma única en la calle Concepción Arenal de Badajoz ha comenzado esta semana dentro del proyecto de renovación en diferentes calles del Casco Antiguo de la ciudad, con una duración aproximada de tres meses.

Por ello, se producirá alteraciones en el tráfico en el entorno, que afectará al primer tramo de calle Bravo Murillo, que cambia de sentido desde Eugenio Hermoso a Benegas.

A su vez, el acceso al párking de Santa María se debe realizar a través de las calles San Pedro de Alcántara y Montesinos, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer