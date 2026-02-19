La obra de plataforma única en la calle Concepción Arenal de Badajoz alterará el tráfico del entorno de manera temporal

La obra de plataforma única en la calle Concepción Arenal de Badajoz ha comenzado esta semana dentro del proyecto de renovación en diferentes calles del Casco Antiguo de la ciudad, con una duración aproximada de tres meses.

Por ello, se producirá alteraciones en el tráfico en el entorno, que afectará al primer tramo de calle Bravo Murillo, que cambia de sentido desde Eugenio Hermoso a Benegas.

A su vez, el acceso al párking de Santa María se debe realizar a través de las calles San Pedro de Alcántara y Montesinos, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.