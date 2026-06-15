Fundación CB ofrecerá este verano más de 120 actividades para todos los públicos en Badajoz, Mérida y Zafra

La Fundación Caja Badajoz ofrecerá durante este verano más de 120 actividades dirigidas tanto a niños como mayores, jóvenes y familias, que tendrán lugar en Badajoz, Mérida y Zafra.

El director general de Fundación Caja Badajoz, Iván Manzano, y el programador cultural de la entidad, Tomás Parejo Macarro, han presentado este lunes la programación para este verano 2026, compuesta por más de 120 actividades que se desarrollarán en julio y agosto principalmente en Badajoz y con una pequeña muestra en Mérida y Zafra.

Se trata de un oferta diseñada para "responder a las necesidades de diferentes públicos y que combina cultura, educación, deporte, creatividad, bienestar y ocio saludable", señala la fundación en nota de prensa.

En concreto, la programación se desarrollará principalmente en los espacios de Fundación Caja Badajoz en Badajoz, especialmente en Montesinos 22 y la Residencia Universitaria Rucab, mientras que en Mérida y Zafra tendrá lugar una edición del Campus STEAM, orientado al aprendizaje práctico de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.

Así, uno de los pilares de la programación es el envejecimiento activo, para lo cual, en el 'Espacio Sénior', los mayores de 55 años podrán participar en actividades intergeneracionales junto a sus nietos, cursos de alfabetización digital, rutas ciclistas guiadas por Rubén Tanco y sesiones de ejercicio físico adaptadas.

Además, el Espacio Bienestar, dirigido al público adulto en general, ofrecerá talleres orientados al cuidado de la salud física y emocional durante los meses de verano.

También la infancia vuelve a ocupar un lugar protagonista en la programación con talleres creativos, actividades relacionadas con la literatura, la gastronomía, la naturaleza, los juegos de mesa, la magia o el lettering, además de una amplia oferta de campamentos especializados en disciplinas como la fotografía, el arte, la robótica, la educación ambiental, el ciclismo o la formación STEAM, señala Fundación CB.

Precisamente, la conciliación familiar constituye "uno de los principales objetivos de esta programación", para lo cual Fundación CB ha reforzado su oferta de campamentos y actividades infantiles para "ofrecer a las familias alternativas educativas, seguras y de calidad durante las vacaciones escolares, facilitando así la compatibilidad entre la vida laboral y familiar", señala.

Las familias contarán también con propuestas específicas para compartir experiencias conjuntas, como espectáculos infantiles, rutas de piragüismo por el río Guadiana y actividades diseñadas para fomentar el ocio compartido entre generaciones.

La música tendrá igualmente un papel destacado gracias a la celebración de las Noches Musicales, con conciertos de distintos géneros musicales, como fados con Francisco Moreira, rancheras con Recordando a Chavela, boleros con Los Furriones, coplas con Pilar Boyero y flamenco con Ostalinda Suárez, todo ello sumado a las propuestas musicales del Live Sound(Set), dirigido a un público más juvenil.

Como parte de su compromiso social, Fundación Caja Badajoz mantiene además su Sello Inclusivo, una iniciativa con la que trabaja para que la programación sea cada vez más accesible para todos, de tal forma que aquellos participantes que requieran algún tipo de adaptación o apoyo específico podrán ponerse en contacto previamente con la organización.