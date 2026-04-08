La Feria del Libro de Badajoz se celebra del 8 al 17 de mayo con la presencia de autores como Ángela Banzas o Juan del Val

El filólogo, columnista, poeta, traductor, ensayista o intelectual Luis Alberto de Cuenca ofrecerá el pregón de la 45º Feria del Libro de Badajoz, que se celebra del 8 al 17 de mayo en el Paseo de San Francisco con la presencia de autores entre los que destacan la finalista y el ganador del Premio Planeta 2025, Ángela Banzas y Juan del Val, que presentarán sus obras 'Cuando el viento hable' y 'Vera, una historia de amor', respectivamente.

Dirigido al público infantil, también pasarán por la Feria del Libro Raquel Díaz Reguera con la última entrega de 'Julia y Los Mortimort', o para el juvenil Violeta Reed con su novela 'Si es perfecto no es amor'; mientras que de cara a los aficionados a la novela negra Santiago Díaz presentará su 'El amo (Jotadé 2)', continuación de 'Jotadé'.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha anunciado estos nombres, los primeros confirmados, en una rueda de prensa en la que ha detallado que el día 8 de mayo tendrá lugar la inauguración y el pregón de la Feria del Libro 2026, que se celebra hasta el día 17 y durante la cual se sucederán días con "multitud" de actividades o presentaciones.

En primer lugar, ha destacado que el cartel de este año lo firma el artista pacense Luis Fano y es una propuesta "muy vistosa y muy colorista" así como conceptual que tiene como base el vínculo que surge entre el libro y los lectores y entre la lectura como desarrollo personal y del pensamiento crítico, para lo que se vale de trazos y formas que parten de los libros y conectan a las dos personas que se ven en la obra.

Así, se trata de formas orgánicas simples y colores "muy llamativos" que aportan un contraste y "vistosidad", acompañado de Puerta Palma o la torre de Espantaperros. De este modo, el cartel permite expresar lo que quieren hacer con esta edición de la Feria del Libro, y que sea un encuentro literario pero también una oportunidad de pararse para leer, disfrutar y promocionar el desarrollo personal e intelectual.

A continuación, ha avanzado que Luis Alberto de Cuenca será el encargado de dar inicio a esta semana literaria en Badajoz y ha concretado que, pese a que no es de Badajoz, tiene una "gran" vinculación familiar con Extremadura y "sobre todo" con la ciudad, en la que es jurado de los premios culturales de la misma desde 2005, una labor que ha ejercido en la categoría de poesía y actualmente en la de novela.

Doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de Investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo en el CSIC y actualmente preside el Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España y forma parte del Real Patronato del Museo del Prado. Junto al pregón del 8 de mayo, al día siguiente presentará su poemario 'Verano eterno', editado en 2025 y por el que ha recibido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Casablanca ha concluido que en los próximos días irán desgranando el resto de los autores que acudirán a la Feria del Libro y posteriormente se dará cuenta del programa detallado de una nueva edición que espera sea "un nuevo éxito de la cultura y de la literatura de toda Extremadura".

"Que nos sintamos orgullosos de esta gran feria que se ha ido haciendo al cabo de estas 45 ediciones que lleva ya", ha concluido, para poner en valor el trabajo que ha supuesto y a todas las personas que la han hecho posible desde sus inicios.