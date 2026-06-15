Consulta el Bando firmado por el alcalde, Ignacio Gragera, para la Feria de San Juan de Badajoz

El Bando para la Feria de Día en el Casco Antiguo y los accesos al recinto ferial de Badajoz establece que no estará autorizada la instalación de escenarios o plataformas para actuaciones junto a ningún establecimiento, mientras que sí lo estarán en las plazas de España, Alta y de la Soledad a instancias de asociaciones del tejido empresarial.

Durante la Feria de Día, y siempre dentro del horario acordado para la misma - de 12,00 a 20,00 horas -, se llevarán a cabo distintas actuaciones por las calles del Casco Antiguo, como charangas para ambientar las diferentes zonas y calles, y otro tipo de actividades programadas o autorizadas por el ayuntamiento.

Respecto al recinto ferial y como medida excepcional, se habilita como espacio dedicado al ocio el exterior del mismo, donde se permitirá el consumo de alcohol en la vía pública. No obstante, se recuerda su prohibición en el resto de la ciudad, salvo en terrazas y veladores y en el espacio interior del ferial destinado a la concentración de público de las casetas y de las atracciones.

Así lo recoge el bando firmado por el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien, dada la cercanía de la fecha de celebración de la Feria de San Juan, "desea el mayor disfrute de todos los vecinos, siempre dentro de un marco de respeto, tolerancia, concordia y seguridad, que garantice la participación colectiva en estas fechas tan señaladas y esperadas".

De este modo, se hacen públicas una serie de medidas para regular la actividad hostelera en la zona del Casco Antiguo y los accesos al recinto ferial, de manera tal que, respecto a la primera, se incide en que los actos que se desarrollan estos días por parte de los industriales del ramo tienen una elevada afluencia de personas y, además, causan también impacto en las condiciones de vida de los residentes.

Por ello, con estas normas se pretende que tanto los hosteleros como los residentes no se sientan perjudicados, "intentando conciliar ambos intereses para que los días de fiesta sean motivo de disfrute para todos en general".

Por su parte y en relación a los accesos al recinto ferial, la gran afluencia de vehículos y personas hacia el mismo obliga a mantener unas normas de tráfico, a fin de no colapsar los accesos y permitir el disfrute de dicho espacio de todos los ciudadanos y visitantes.

En virtud de lo anterior, el alcalde dispone que la Feria de Día se desarrollará en el Casco Antiguo del sábado 20 al sábado 27 en horario de 12,00 a 20,00 horas, cuando los establecimientos autorizados deberán cerrar la barra exterior, procediendo a retirar las bebidas y la propia barra al interior de los establecimientos.

En este sentido, los industriales de hostelería cuyas circunstancias de ubicación lo permitan podrán instalar barras en el exterior de sus locales, cumpliendo distintos requisitos como que los espacios cubiertos serán zonas peatonales o, en su caso, vías cerradas al tráfico con motivo de la Feria de Día; o no impedir la circulación de personas o vehículos por la calle.

No se podrá obstaculizar la entrada al local con la barra exterior, de tal forma que el interior del establecimiento siga funcionando como tal, incluyendo la entrada a los servicios.

Del mismo modo, y sin perjuicio de que se autorice música ambiental centralizada durante el horario acordado para la Feria de Día, los industriales que tengan autorizada en su licencia instalación musical podrán tener música individual en el interior de sus locales, con las puertas cerradas, siendo los responsables de la misma y no pudiendo ésta traspasar la zona de influencia de su local.

Asimismo, los industriales son responsables de la limpieza de su zona de influencia y, de conformidad con las características propias de cada local y según lo autorizado en sus licencias, fuera del horario de la Feria de Día los establecimientos podrán desarrollar sus actividades como lo vienen haciendo de forma habitual.

Otra medida pasa por que no se autorizará la instalación de carpas, toldos u otros elementos distintos de las sombrillas o cerramientos estables habituales que cada establecimiento tenga previamente autorizados en su licencia.

La Policía Local velará para el correcto cumplimiento del bando, levantando las oportunas actas de denuncia y tomando las medidas cautelares necesarias que garanticen la restitución de la legalidad y la garantía de los derechos de terceros. Dichas denuncias serán tramitadas según la reglamentación local, autonómica o estatal infringida.

Respecto a los accesos al recinto ferial, se dispondrá de dos, ya sea por la glorieta que regula el acceso a la avenida Rui Nabeiro desde la avenida de Elvas, o bien por la circunvalación de acceso a la avenida Rui Nabeiro desde la Carretera de Olivenza. No obstante, se recuerda que la mejor manera es mediante el transporte público que se pondrá al servicio de los ciudadanos, tanto de autobuses urbanos como de taxis.

Así, se dispondrán tres niveles de actuación en función de la afluencia de tráfico, que darán lugar a adoptar medidas de regulación del tráfico, de manera que cuando la intensidad del tráfico en la avenida de Elvas sea muy alta se procederá a desviar el tráfico por la Autovía A-5, con el fin de garantizar el acceso a los servicios de urgencia.

Las casetas del ferial, en su contrato de ubicación y funcionamiento, tienen establecido su cierre a las 7,00 horas, salvo vísperas de domingo y festivo, pudiendo prolongar una hora más dicho horario, días 20, 23 y 27 de junio; mientras que las atracciones infantiles autorizadas para su instalación en el recinto ferial podrán ejercer su actividad hasta las 22,00 horas del domingo día 28 de junio.

El bando, publicado en la web municipal, solicita finalmente la colaboración de todos los ciudadanos para el cumplimiento de las presentes normas, "deseando que estos días sirvan para desconectar de nuestro quehacer cotidiano y reinventar ilusiones personales y colectivas".