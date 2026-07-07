Cocemfe Badajoz aborda con Óscar Fernández su estrategia de intervención en materia de inclusión social en Extremadura

Cocemfe Badajoz ha mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Arturo Fernández Calle, en la que han abordado la estrategia de intervención que se ejecuta desde la entidad en materia de inclusión social en la región, con programas y servicios "claves" en empleo, educación, accesibilidad, sanidad, y autonomía personal.

Así, se ha destacado la singularidad de trabajar desde un enfoque "positivo" y de propuestas, con especial trayectoria en incidencia normativa y colaboración institucional, y que las acciones "siempre ofrecen resultados tangibles y con recursos auditados y optimizados, a disposición de muchos ciudadanos extremeños", especialmente personas con discapacidad física y/u orgánica que son el 66 por ciento de las más de 90.000 con el certificado de discapacidad en Extremadura.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia ha conocido de este modo con detalle las estrategias de intervención y resultados tangibles de los programas y servicios que Cocemfe Badajoz viene desarrollando en aquellas cuestiones "claves" para conseguir avances en materia de inclusión social.

Entre las cuestiones más importantes, detalla la entidad en nota de prensa, se han expuesto las acciones en el ámbito de la accesibilidad vinculadas a la vivienda, edificación, transporte, espacios naturales y patrimonio histórico monumental, en este encuentro en el que han participado por parte de Cocemfe Badajoz su presidente Jesús Gumiel, el secretario de organización Francisco Silvestre, y la técnico María Paz Ortega.

Otras son el empleo desde los servicios de intermediación laboral, la gestión en medidas de fomento del empleo, la selección de personal, convocatorias de empleo público, y el asesoramiento para constitución de centros especiales de empleo.

Además, se ha expuesto todo lo relacionado con el departamento para adaptación de puestos de trabajo, especialmente la elaboración de estudios de adaptaciones, los premios Accesing, los estudios ergonómicos por perfiles profesionales, y el asesoramiento centrado en la obligación legal de adaptaciones en discapacidades sobrevenidas, que cursan con incapacidades reconocidas por la Seguridad Social.

En el ámbito sociosanitario, Cocemfe Badajoz ha tildado de "fundamental" el servicio de habilitación funcional que permite que un elevado número de personas con discapacidad reciban atención en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional.

También toda la gestión que se viene realizando para la implementación de los aseos para personas con ostomía, o vinculada a la instalación de mobiliario accesible en edificaciones sanitarias, junto con la colaboración para acreditaciones de infraestructuras sanitarias, o asesoramiento en materia de catálogo ortoprotésico.

Por último, se ha puesto en valor el amplio despliegue de acciones en materia de sensibilización y concienciación educativa, y el asesoramiento para intervenciones en edificaciones, así como el servicio de atención centrada en necesidades específicas de apoyo educativo.

En relación a todas las acciones, programas y servicios, desde Cocemfe Badajoz se ha destacado la importancia de trabajar desde la colaboración con las instituciones públicas, y la "complicidad" con los empresarios, colegios profesionales, técnicos y responsables de entidades que trabajan en el sector, y "muy especialmente" con los políticos de los grupos con representación en el Parlamento regional.

Asimismo, considera "clave" el abordaje de los problemas desde enfoques "positivos" y con propuestas normativas concretas, dado que estas últimas son las que permiten que la incidencia normativa "sea referencia y clave de resultados y efectividad", ha apuntado.