CIEM pone en marcha su Oficina Acelera Pyme para facilitar la digitalización de las empresas con ayuda de la IA

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha puesto en marcha la Oficina Acelera Pyme CIEM Badajoz, en el marco de la Convocatoria 2025 promovida por Red.es y que presenta un modelo innovador que incorpora Inteligencia Artificial y análisis de datos para diseñar itinerarios personalizados de digitalización adaptados a las necesidades "reales" de cada empresa.

En concreto, la oficina desarrollará dos líneas de trabajo, para promover la sensibilización y la dinamización tecnológica de las empresas, por un lado y también para asesorarles con itinerarios personalizados a través de una herramienta propia basada en un agente de Inteligencia Artificial.

El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, ha señalado en su presentación que, con esta oficina, dan "un paso más" en el compromiso de la confederación de reforzar el tejido productivo y prepararlo para la nueva realidad de las empresas, "donde la digitalización y la tecnología ya no son una opción, sino una condición para competir y crecer".

Por su parte, el coordinador de la Oficina Acelera Pyme de CIEM, Antonio Merchán, ha destacado que el modelo no se basa en recomendaciones genéricas, sino en diagnósticos estructurados y personalizados, apoyados en Inteligencia Artificial y en datos reales del ecosistema tecnológico.

"No sólo informamos sobre digitalización, sino que generamos diagnósticos reales, recomendaciones concretas y conexiones efectivas entre empresas y proveedores tecnológicos", ha subrayado.

La aplicación de la Inteligencia Artificial es el elemento diferencial del proyecto, puesto que se trata de un servicio de asesoramiento individualizado que integra diagnóstico, consultoría estratégica y mentoría personalizada en digitalización a través del análisis de datos de la cada empresa.

Además, se trabajará en la sensibilización y dinamización tecnológica, mediante jornadas, talleres y encuentros empresariales distribuidos por toda la provincia de Badajoz, orientados a fomentar la cultura digital y acercar herramientas concretas de transformación tecnológica al tejido empresarial, según indica CIEM en nota de prensa.

El procedimiento combina el acompañamiento de un técnico especializado con el análisis estructurado mediante IA, y se inicia con una sesión de trabajo con la empresa, ya sea presencial o telemática, en la que se analizan procesos, modelo de negocio y retos.

La información se incorpora a continuación a la herramienta tecnológica que genera un diagnóstico de madurez digital, un análisis de necesidades prioritarias y un plan de recomendaciones tecnológicas concretas y accionables. Además, el sistema está conectado con una base de datos estructurada de proveedores y soluciones digitales, lo que permite ofrecer recomendaciones específicas y adaptadas a cada sector.

"CIEM sigue trabajando para ofrecer herramientas útiles, prácticas y adaptadas a la realidad de nuestras pymes y autónomos", ha resaltado José Luis Iniesta, "activando una transformación digital real que impacte en su competitividad".

La oficina contará con espacio físico en las instalaciones de CIEM en Badajoz en la calle Gómez de Solís, atención presencial y virtual, herramientas de autodiagnóstico, base documental online y un canal continuo de consultas, alineado con lo establecido en la Convocatoria C004/25-ED.

Las Oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

El importe de la ayuda máxima es del 80 por ciento del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.

CIEM ha destacado por último que es la patronal "más representativa" del tejido empresarial de la región, e integra a más de 70.000 empresas y trabajadores autónomos a través de organizaciones sectoriales, territoriales y locales.

Como "patronal del siglo XXI", trabaja para fortalecer la competitividad empresarial, impulsar el diálogo social y defender un marco estable que favorezca la creación de riqueza, inversión y empleo en Extremadura.