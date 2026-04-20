El Hospital Centro Vivo Badajoz contará con oficinas para uso administrativo en su segunda y tercera planta

Las obras de adecuación para uso administrativo de las plantas segunda y tercera del antiguo hospital provincial de San Sebastián, actual Hospital Centro Vivo de Badajoz, arrancarán a principios de 2027 con un plazo de ejecución de dos años y un presupuesto de 6,3 millones de euros.

El proyecto, presentado este lunes en un acto en el propio edificio por la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, contempla la adecuación para uso administrativo propio de la institución provincial, para lo que respeta los elementos representativos e históricos, mientras que en el resto de compartimentaciones se realiza un vaciado completo que reduce las antiguas divisiones de su uso hospitalario, poniendo en valor los patios, que permiten organizar ambas plantas como elementos vertebradores y de interrelación con el resto del inmueble.

Así, en lugar del concepto de despacho cerrado se pasa a uno más abierto, con mamparas que cumplen los requisitos acústicos o frentes acristalados, junto a espacios de interconexión abiertos o colaborativos que pueden ser utilizados para reuniones informales, como ha ejemplificado la arquitecta encargada del proyecto, Beatriz Cáceres, quien ha especificado que estas segunda y tercera planta contarán con un acceso independiente, con un núcleo de comunicación vertical con escaleras y ascensor, que da a la calle Manuel Fernández Mejías.

PRIMAN LA CALIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL EDIFICIO

El acto de presentación ha contado con la presencia de autoridades entre las que cabe destacar la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, y con la intervención también del jefe de servicio de Proyectos y Obras de la diputación, Juan José Hernández, quien ha sido el encargado de introducir esta actuación que, como ha indicado, permite poner en valor uno de los edificios más representativos de la ciudad y convertirlo en motor administrativo de la provincia.

Tras una serie de trabajos previos, en 2024 la diputación decide acometer las obras de adecuación al uso administrativo de la segunda y tercera planta del edificio, cuando el Servicio de Proyectos y Obras recibe en el encargo de redactar un pliego para la licitación del proyecto que sirviese de base para estas obras.

De este modo, ha explicado, decidieron apostar por una licitación que priorizase la calidad y la experiencia en intervenciones en edificios protegidos, ante lo que no buscaban una con criterios meramente económicos sino primar la viabilidad, la innovación y el respeto por el inmueble, estableciendo una serie de condicionantes, en los que se hacía necesario respetar el sistema constructivo existente y mantener inalteradas las fachadas al interior y exterior.

Tras valorar las diferentes ofertas, resultó ganadora la de Beatriz Cáceres, cuya solución destaca por concebir el edificio como un contenedor en el que se integran despachos, salas de reuniones y demás dependencias, a la par que clarifica y ordena las circulaciones de las dos plantas, antes fragmentadas por el uso hospitalario, y da protagonismo a los patios aprovechando la iluminación natural, potenciando los pasillos como elementos articuladores de ambas plantas. Así, plantea espacios de trabajo colaborativos y modernos, aportando un nuevo uso a un edificio emblemático.

CULTURA Y RECUPERACIÓN

La presidenta de la Diputación de Badajoz ha precisado por su parte que esta actuación mantiene el objetivo de que siga consolidándose como un centro social y cultural que sea referente en la provincia y la región y a nivel estatal, tras lo que ha detallado la nueva actuación que va a realizar la institución provincial para seguir acondicionándolo y ofreciendo nuevos servicios a la ciudadanía en un edificio que "en poco tiempo" ha pasado de estar en desuso y olvidado a ser un inmueble "vivo" al que acudir "en cualquier momento".

Se trata del antiguo hospital de San Sebastián, un inmueble histórico que durante décadas cumplió funciones sanitarias, que era también un referente en la asistencia de toda la provincia y que ha sido catalogado como arquitectura singular de carácter monumental e incluido en el inventario del patrimonio histórico y cultural de Extremadura. De su uso sanitario, pasó a ser un recurso patrimonial pero "prácticamente infrautilizado" y "casi que olvidado".

Acto seguido, ha especificado que la Diputación de Badajoz tiene entre sus objetivos promover y democratizar la cultura como herramienta educativa y motor de igualdad y libertad en la provincia, y que para cumplirlo realiza determinadas acciones con las que afianza otros fines como recuperar inmuebles estratégicos de los municipios, recuperando el patrimonio histórico para generar y acercar la cultura a los vecinos u ofrecer un espacio a nuestros artistas, como en el caso de los conservatorios de la ciudad o el Museo de Bellas Artes, actualmente en obras.

Esta estrategia dio un "gran paso" en 2015 con la adquisición de este edificio que llevaba 20 años cerrado, sin actividad ni proyecto de futuro, tras lo que se quiso convertir en motor cultural y social de la provincia y se hizo una primera inversión de más de 3 millones de euros para ponerlo a punto, recuperar su estructura y adecuar las instalaciones a los nuevos usos culturales, aunque respetando su carácter monumental, y teniendo en cuenta que el nuevo contenido requería espacios abiertos y polivalentes, un uso intensivo y continuo y un acceso amplio y accesible para la ciudadanía.

En este punto, ha sumado los espacios permanentes, como la galería central, la Oficina de información turística provincial, la sala Vaquero Poblador y el área gastronómica, todo ello en la planta baja del edificio, en el que en los últimos años se han llevado a cabo otras actuaciones como la restauración de la escalera noble, los cuatro puestos de hostelería o la musealización de los escudos del antiguo hospital, con una inversión de 3,8 millones. También ha recordado las dos partes cedidas a la Junta de Extremadura a la espera del traslado de nuevos servicios.

Del Puerto ha destacado que la diputación no se ha conformado y quiere seguir avanzando y mejorando en los servicios que ofrece, razón por la cual este lunes presentan la adecuación de las plantas segunda y tercera, cuyo proyecto "ya está listo" mientras que la planificación se prevé que salga ahora para iniciar las obras a comienzos de 2027, en la que ha denominado como la actuación de mayor presupuesto de las acometidas hasta ahora, y cuyo objetivo es mejorar la atención a la ciudadanía y a los municipios pacenses con un espacio moderno, accesible y cercano.

Las obras no van a suponer un impedimento para el funcionamiento actual del Hospital Centro Vivo, permitirá que se convierta en un espacio "todavía más activo" que completa la vocación cultural, expositiva y ciudadana, y será, ha puntualizado, la última inversión "grande" que van a llevar a cabo, sin descartar que seguirán trabajando y actuando en caso de necesario para la mejora de las instalaciones y servicios del edificio, en el que se han invertido más de 10 millones de euros.

En declaraciones a los medios, Juan José Hernández ha precisado que la primera planta del actual Hospital Centro Vivo está cedida al Sexpe para la implantación de unas oficinas de uso administrativo y que sabe que tienen licitado y adjudicado el proyecto pero desconoce el grado de desarrollo. Sobre la segunda y tercera planta y su uso administrativo, ha avanzado que tienen "múltiples candidatos" al estar creciendo la diputación con el nuevo Organismo Autónomo Restaura o incorporando técnicos para proyectos europeos que están captando como los Ediles.

Por último, ha precisado que se contemplan dos accesos, uno en la esquina de Fernández Mejías con San Atón con un núcleo de comunicación con escalera y ascensor, y otro por el edificio que da a Sor Agustina, con escaleras y ascensor y entrada por la calle Manuel Fernández Mejías.