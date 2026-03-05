El Ayuntamiento de Badajoz confirma la autorización de la nueva ubicación del Circo Encantado en el Cerro del Viento

El Ayuntamiento de Badajoz ha confirmado la autorización del nuevo expediente del Circo Encantado, tras trabajar en los expedientes y los informes referidos a una nueva ubicación en el Cerro del Viento, en concreto en una explanada municipal junto al parque canino donde prevé realizar funciones del 6 al 22 de marzo.

La concejala de Policía Local del Ayuntamiento de Badajoz, Gema Cortés, ha matizado en declaraciones a los medios sobre este tema que el consistorio "no negocia donde se pone un circo o donde no se pone", sino que recibe un trámite y da tramitación a autorizarlo o denegarlo.

De este modo, ha querido poner en contexto todo lo que ha sucedido con la primera ubicación del Circo Encantando en Valdepasillas, y ha explicado que el ayuntamiento "no aspira a denegar un sitio porque sí", sino que tiene que cumplir una norma, a la par que ha matizado que llevan muchos meses trabajando con este expediente y que "es verdad" que la propiedad ha cambiado de ubicación hasta en cinco ocasiones, lo cual ha ido "ralentizando toda la tramitación".

Sobre la última ubicación, en Valdepasillas, ha detallado que se le fue informando a los empresarios que se estaban instalando "sin autorización" o que estaban haciendo publicidad o vendiendo entradas "sin autorización", de forma tal que "se les ha ido avisando por parte de Policía Local".

"Reciben la autorización por parte del ayuntamiento cuando tenemos todos los informes", ha ahondado, para matizar que la misma "va vinculada a que se cumplan una serie de requisitos y de normativa", por lo que "se autoriza" y es la Policía Local la que acude a inspeccionar "para ver si está todo en regla y certifica que, evidentemente, ha sucedido lo que ya se les venía avisando, que no han instalado de la mejor forma, que han interrumpido vías de emergencias para poder evacuar".

Así y como no se cumplían estos requisitos, el ayuntamiento tuvo que "tomar cartas en el asunto" y realizar "unas medidas urgentes" para "parar el circo".

NUEVO EXPEDIENTE

Ante ello, ha explicado Gema Cortés, han vuelto a tramitar un expediente nuevo con una ubicación distinta, de ahí que se haya referido a que "el ayuntamiento no negocia". "El ayuntamiento ha recibido una ubicación distinta, se está haciendo el expediente, se están viendo los informes, y en el momento en que los informes sean favorables, pues se autorizará, pero no es cuestión de que se pongan donde el ayuntamiento quiera, todo lo contrario" porque el consistorio "únicamente tramita".

En este sentido, la concejala ha hecho hincapié en que, desde el equipo de gobierno y el ayuntamiento, le dan la "bienvenida" a todos los empresarios que se quieran instalar en la ciudad para este tipo de espectáculos de ocio, pero que "tienen que entender" que, para la institución municipal, "lo más importante es la seguridad de los ciudadanos".

Sobre la nueva ubicación en una explanada municipal en el Cerro del Viento, ha avanzado que es "inminente" y ha recalcado que el ayuntamiento "ha agilizado todo lo posible para generar el menor perjuicio posible a los empresarios" y que cree que "lo único que queda pendiente" es que los empresarios paguen y abonen la tasa correspondiente, de forma que "en el momento en el que eso esté" dado que se han "dado la mayor celeridad posible" y "todo esté autorizado" podrán desarrollar su labor.

A este respecto, ha agradecido a los funcionarios del Ayuntamiento de Badajoz "el trabajo intenso que han hecho durante mucho tiempo" y también el "esfuerzo" que ha hecho la Policía Local que "lo único que hace y ha hecho en este caso es que se cumpla con la normativa y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

La concejala de Policía Local, Gema Cortés, ha hecho estas declaraciones a los medios antes de asistir en la Delegación del Gobierno en Extremadura a la entrega de los galardones 'Mujeres que rompen'. Fuentes municipales han confirmado posteriormente a Europa Press que estaba "confirmada la autorización del nuevo expediente" del Circo Encantado.