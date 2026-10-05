El alcalde de Badajoz ve el adelanto un paso que Sánchez "tenía que dar" ante el "fracaso" de sus políticas

El alcalde de Badajoz, el 'popular' Ignacio Gragera, ha valorado que el adelanto de las elecciones generales es un paso que Pedro Sánchez "tenía que dar" porque "era ya obligatorio", "un clamor popular" y "una realidad", ante el "fracaso" de las políticas del Ejecutivo Central.

A preguntas de los periodistas por este anuncio, Gragera ha resaltado también la "imposibilidad" del Gobierno de poder aprobar "prácticamente nada en el Congreso", con lo que "tenía secuestrada y paralizada la voluntad popular y la acción legislativa de todos los grupos de la oposición".

"Recordemos que hay decenas y decenas de leyes que están paradas por la Mesa del Congreso, que no se han podido tramitar por la imposibilidad que tenemos de superar el veto de la presidenta del Congreso y, por tanto, pues ahora lo que se abre es un espacio para la esperanza", ha remarcado el alcalde, quien ha destacado que se abre un periodo en el que van a "confrontar" ideas y proyectos.

Asimismo, está "totalmente convencido de que ese hastío, ese enfado latente que tiene la ciudadanía española ante la parálisis del Gobierno se va a materializar en un cambio, una alternativa, una victoria del Partido Popular", a la par que ha incidido en que, a partir de ahí, hay que trabajar para que "eso sea una realidad".

Sobre el momento en el que se convocan y la posible relación de las protestas y manifestaciones referidas a la vivienda, Gragera ha reconocido que "puede ser que él haya hecho sus cálculos, como todo es calculado". "Nada es natural, es una cuestión de supervivencia y él lo que pretende es engañar a la gente una vez más", cuando, en su opinión, el problema de la vivienda es "mucho más profundo de lo que se pretende hacer ver".

Un problema que "no se soluciona con decretos" sino con una estrategia a medio y largo plazo, "esa que no ha tenido durante ocho años y que pretende ahora monopolizar o capitalizar", tras lo que Gragera ha abogado por la construcción de vivienda, que es "el principal déficit que tiene este país" ante la falta de oferta, el crecimiento poblacional y "la presión obvia y evidente" de gente que necesita y requiere una vivienda.

"La medida número uno es aumentar el parque de viviendas y eso es lo que no ha hecho este Gobierno", ha dicho, que pretende regular "ahora por la puerta atrás" a través de decretos lo que "no ha sido capaz de hacer" con normas y una flexibilización y mejora del servicio y del mercado, al mismo tiempo que "intenta culpabilizar a los demás de sus ocho años de inacción".

Igualmente, entiende que Sánchez "creerá que esto es algo que le favorece", cuando a su juicio, "la gente desde luego no es tonta, sabe perfectamente que durante ocho años no ha hecho nada y que lo que no se ha hecho durante ocho años pues no se puede ahora reivindicar ni culpabilizar a la oposición de esa inacción".

Respecto al problema de la vivienda en Badajoz y las protestas, Gragera ha reiterado que el problema es la falta de oferta, ante lo que ha destacado que el ayuntamiento está construyendo vivienda pública y que la Junta de Extremadura se ha comprometido a ello, tras lo que se ha preguntado "dónde están las 200.000 casas del Gobierno de España".

En la ciudad de Badajoz en los últimos ocho años el Gobierno de España ha construido "cero", ha espetado Ignacio Gragera, que ha puesto el acento en que cuando hay mayores necesidades de vivienda y no hay una oferta que la acompañe "obviamente los precios suben", y en que, por eso, la Inmobiliaria Municipal está "ahora mismo" trabajando y haciendo casas y viviendas de protección oficial, porque es el ayuntamiento "el que ha cogido el toro por los cuernos" y el que ha comenzado a construir vivienda pública.

"Todavía estoy esperando a que el Gobierno de España haga una, hablaron en su momento de que iban a construir 200 casas, no sé si se acuerdan en la urbanización Carlos Haya, allí entre Talavera y Badajoz", ha señalado el alcalde, quien ha recordado que se iban a construir y que iban a hacer viviendas de alquiler asequible, ante lo que el Ayuntamiento de Badajoz ofreció suelo en las pedanías para que el Ejecutivo Central construyera casas pero han sido "cero" en ocho años.

En el caso del consistorio, ha recordado las 105 viviendas previstas por Inmuba que "están ya para arrancar", como también las iniciadas, como ocho en San Roque u otras 30 en esta barriada y en Ronda Norte.

Ahora arrancan otras 52 en San Roque y otras tantas en Cuartón del Cortijo, además de seis en Gévora o 10 en el entorno de El Campillo, todas ellas vivienda pública, aunque si se permitiera a los privados hacer este tipo de vivienda y en condiciones en las que no tuvieran que perder dinero, esa oferta de residencias pública "se multiplicaría por 10", ha concluido el alcalde de Badajoz, que ha hecho estas declaraciones antes de asistir al inicio de la IV Gran Orden para la Defensa de la ciudad de Badajoz.