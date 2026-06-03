Agentes de la UCO señalan que no recibieron presiones en el análisis de los correos del caso David Sánchez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han participado en el análisis de cuentas de correo electrónico intervenidas en el caso que rodea la contratación del hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz, han expuesto que no recibieron presiones ni se les molestó para que no hicieran el correspondiente informe a la documentación que estaban viendo.

Así han respondido a preguntas de la acusación de Hazte Oír respecto de si habían recibido presiones sobre la elaboración de estos informes, algo que un agente ha negado, durante su intervención este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017.

La jornada de tarde de este miércoles ha arrancado con la declaración de un agente que participó en la elaboración de las actas de dos cuentas de correo electrónico y en concreto la usada por la que fuera directora del Área de Cultura en la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano, junto a otro compañero con el que trabajó en este sentido.

En su declaración conjunta, se han ratificado en los informes que han emitido como es el caso de los correos electrónicos intervenidos a Elisa Moriano y han sido cuestionados por Manos Limpias sobre si de esta intervención concluyeron que esta persona es quien propuso la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la diputación para crear el puesto de trabajo investigado, ante lo que han apuntado que no se efectúa ninguna conclusión en la ficha que han elaborado, sino que fue la instrucción de las diligencias.

A su vez, el abogado de Miguel Ángel Gallardo ha preguntado a uno de los agentes sobre una ficha referida a la cuenta corporativa de la diputación de su defendido, en la que en un momento determinado se dice que el presidente de la institución provincial dispone de otra dirección de correo corporativo y si esa otra cuenta la han investigado o analizado. Al respecto, ha expuesto que "si no consta en diligencias no se ha realizado ficha".

Además y sobre si reportaron al instructor de las diligencias que Gallardo tenía otra cuenta corporativa, cuando en la mañana de este miércoles el instructor había dicho que se lo preguntase a los agentes que intervenían por la tarde, ha apuntado que si figura otra cuenta de correo electrónico, como viene en la ficha, que esté vinculada por el usuario "se reflejará". En cualquier caso si no hay ficha individual es que no se ha analizado este correo electrónico.

En otro momento, un agente que elaboró un anexo sobre Cristina Núñez ha confirmado que en 2016 no se encontró ningún correo vinculado a la investigación, y han explicado que ellos realizan el análisis de los correos electrónicos, los estudian, y ante aquellos que sean de interés es el instructor quien decide si los incluye o no y la valoración que haga sobre éstos.

OTROS DOS AGENTES

A continuación ha intervenido de forma conjunta otros dos agentes que participaron en el desprecinto de la copia de trabajo en sede policial para el volcado de los correos que se intervinieron en la Diputación de Badajoz.

Además, uno de ellos elaboró el análisis de las fichas del correo de David Sánchez y Juana Cintas, y el otro en todas las obtenciones de los correos, en el precinto de las evidencias muestras, y el desprecinto en la unidad para extraer los correos y ponerlos a disposición de los agentes que se iban a encargar del análisis.