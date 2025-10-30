Aagesen incide en que el Gobierno no ha recibido solicitud alguna para extender la vida útil de Almaraz

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha incidido en que el Gobierno no ha recibido solicitud alguna para extender la vida útil de la central de Almaraz, al tiempo que ha señalado que la postura del Gobierno ha sido "muy clara" y "consistente" en este tema.

"El Gobierno sigue, no nos hemos movido, hemos dicho siempre lo mismo y hemos sido muy consistentes a este respecto. De momento no hemos recibido ninguna solicitud. Llevamos meses escuchándolo, que van a presentarla", ha dicho la ministra a los periodistas durante su visita a Beas de Segura (Jaén).

Ha añadido que son las empresas titulares de la central -- Iberdrola, Endesa y Naturgy-- las que están anunciando que van a pedir la prórroga y ha subrayado que son ellas las que "tienen que hacer la solicitud", porque "el Gobierno no abre ni cierra instalaciones ni fotovoltaicas, ni eólicas, ni instalaciones térmicas nucleares".

A este respecto ha indicado que son las empresas las que en 2019 "dijeron que querían cerrar" y "son las empresas las que tendrán que presentar esa solicitud si realmente lo quieren" tal y como vienen avanzando.

A ello ha añadido que desde el Gobierno se han puesto "condiciones contundentes", como que "no suponga ningún coste para los consumidores y para los contribuyentes esa ampliación si realmente la presentan" y "por supuesto que se rija por los máximos principios de seguridad desde el punto de vista radiológico y para la seguridad de suministro del sistema eléctrico".