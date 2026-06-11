El 96,7% de los estudiantes aprueban la PAU en la Universidad de Extremadura, el tercer mejor resultado en 20 años

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) celebrada en la Universidad de Extremadura (UEx) ha registrado un 96,7 por ciento de aprobados, el tercer mejor resultado de los últimos 20 años. La calificación media de las 30 materias objeto de examen ha sido de 7,12 y con cinco alumnos con un 14, la máxima nota.

Los alumnos de 2º de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Superior realizaron los exámenes del 2 al 4 de junio, en alguna de las 13 sedes habilitadas en 10 localidades extremeñas (Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Zafra, Llerena, Plasencia, Villanueva de la Serena y Navalmoral de la Mata).

En esta ocasión las mejores calificaciones en la PAU, con una calificación final de 14 puntos en las fases de acceso y admisión, las han obtenido cinco estudiantes, tres chicas y dos chicos, de los institutos IES Norba Caesarina de Cáceres, IES Valle del Jerte de Plasencia, IES Donoso Cortés de Don Benito, IES San José de Villanueva de la Serena, e IES Cuatro Caminos de Don Benito.

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas, ha valorado "muy positivamente" el desarrollo de las pruebas, donde no se han registrado incidencias reseñables.

"Podemos afirmar que ha sido una PAU impecable, como lo demuestra el alto porcentaje de aprobados, el tercer mejor dato de los últimos veinte años", ha aseverado.

La vicerrectora ha destacado, igualmente, la eficacia y profesionalidad del equipo responsable de la organización, corrección y mecanización de las pruebas, que ha permitido conocer los resultados un día antes de la fecha establecida.

FASES

Así, según recuerda en nota de prensa la UEx, la estructura de la PAU contempla una fase denominada de Acceso, de carácter obligatorio, y otra de Admisión, voluntaria y destinada a los estudiantes que quieran incrementar su nota de admisión y así poder optar a una plaza en titulaciones con una elevada nota de corte.

La nota final de acceso a la universidad se obtiene con la suma del 60 por ciento de la nota media del Bachillerato, más el 40 por ciento de la nota media alcanzada en la PAU.

El plazo de solicitud de revisión de las calificaciones en esta convocatoria ordinaria se establece del 15 al 17 de junio (hasta las 14,00 horas del día 17).

Por otro lado, los futuros estudiantes de la Universidad de Extremadura deben realizar la preinscripción del 12 al 25 de junio vía online.

Si el alumno obtiene plaza en la titulación elegida como primera opción, debe realizar la matrícula del 8 al 10 de julio. Y si no ha logrado plaza en el Grado que esperaba, debe realizar la matrícula de manera condicional y permanecer atento a los distintos llamamientos.

De este modo, la Universidad de Extremadura oferta para el curso 2026/2027, un total de 5.212 plazas de nuevo ingreso en Grados.

Como novedades, se encuentran el Grado en Ingeniería Informática con seis menciones (Ciberseguridad, Ciencia de Datos, Ingeniería del Software, Tecnologías de la Información, Inteligencia Artificial e Ingeniería de Computadores); y el Grado Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (con tres menciones: Sonido e Imagen, Telemática y Sistemas de Telecomunicaciones).

También, el Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital (el primer grado dual de la UEx).