En 2021 se ampliaron los recursos de atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género

La delegada de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, ha realizado balance de gestión de su delegación durante 2021, destacando las políticas que, en materia de Igualdad, se están realizando e implementando desde el Ayuntamiento de Mérida.

Aragoneses ha comenzado destacando la ampliación de recursos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, contando con una profesional más en el Servicio de Atención Psicológica. “Esto nos ha permitido una mejor atención a las mujeres de nuestra ciudad que necesitaba atención psicológica y estaban viviendo una situación de violencia de género” ha señalado la delegada.

En este sentido, ha informado que se han atendido a 111 mujeres en el Punto de Atención Psicológica en un total de 601 sesiones “porque son mujeres que llegan al servicio y con las que se realizan diferentes sesiones” y en la Oficina de Igualdad y Violencia de Género se han atendido un total de 331 mujeres “produciéndose un aumento de la demanda en los meses de verano” ha indicado Aragoneses.

La delegada ha señalado que dos de estos recursos están financiados por la Consejería de Igualdad de la Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer.

Por otro lado se continúa con el desarrollo del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que se desarrollará hasta 2023. Entre las acciones llevadas a cabo en el marco de este plan en el 2021 destaca la creación de la Comisión de Igualdad para seguimiento del II Plan de Igualdad con personal de las distintas delegaciones municipales “porque al final no dejamos de decir que la igualdad de género es transversal con todas las delegaciones”

Se han realizado campañas de sensibilización destacando “Mérida, Territorio de Igualdad”, cuyo objetivo principal ha sido el concienciar a la población que habita Mérida de la importancia de lograr un mayor grado de cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Con esta campaña, se ha llegado a más de 30 medios de comunicación, mientras que en las redes sociales, el público total alcanzado en Twitter con los distintos tuits que hacen referencia a la campaña ha sido de 2.058.709 personas y en Facebook, con las distintas publicaciones de la campaña desde el perfil del Ayuntamiento de Mérida, ha sido de 153.107 personas.

Una campaña que ha tenido tres momentos claves, “muy importantes en la lucha por la igualdad de género”, como son la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, con el lema “Pasos por la igualdad real entre mujeres y hombres”, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las violencias contra las mujeres con la creación de Espacios libres de violencias ma-chistas” y “pasos libres de violencias machistas”.

Por último, se ha desarrollado, en Navidad y Reyes, “Juega en Igualdad” campaña del juego y el juguete no sexista, cuyo lema ha sido “Regala imaginación, respeto, tolerancia… Da paso a juegos y juguetes no sexistas y no violentos”.

Por otro lado, la delegada ha destacado la campaña Mujer y Salud unida a la práctica deportiva, que se celebró con motivo del 28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

En otro orden de cosas, Ana Aragoneses ha recordado que, en 2021, se han establecido mecanismos de coordinación con entidades públicas y privadas de salud y “hemos estado en las principales pruebas deportivas de la ciudad para conseguir esos objetivos, Media Maratón, Triatlón, Millas Romanas”, así como la reactivación de la Campaña contra agresiones sexistas en lugares de ocio y periodos festivos con los establecimientos de hostelería, en la feria con la instalación de un punto Violeta y en las navidades, uniéndose 40 establecimientos.

Otra de las iniciativas que se han llevado a cabo en 2021 es la creación Online de un Espacio de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en la web municipal.

Aragoneses ha señalado que “este proyecto tiene como objetivo eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y defender sus derechos y libertades fundamentales donde se pueden encontrar guías prácticas y material didáctico destinados a la población joven, familias y profesorado” en https://merida.es/servicios-municipales/igualdad/espacio-de-sensibilizacion/

Otra de las cuestiones de 2021 ha sido la puesta en marcha del Club de Lectura Feminista Emilia Pardo Bazán al que actualmente acuden 20 mujeres.

Por último, ha destacado la Mesa de Coordinación y Seguimiento de actuaciones sobre Violencia de Género en Mérida que se reúne periódicamente para estar coordinados entre todos los recursos que intervienen en la atención de mujeres víctimas de la violencia de genero de la ciudad. La Mesa tiene como objetivos dar cuenta del número de mujeres que se están atendiendo; informar del número de denuncias, órdenes de protección o agresores en prisión, así como conocer la situación de apoyo profesional y familiar con la que cuentan.