Vithas Castellón impulsa una jornada de donación de sangre y plasma para reforzar las reservas sanitarias.

El Hospital Vithas Castellón celebrará el próximo 10 de junio una Jornada de Donación de Sangre y Plasma bajo el lema 'Únete a la fábrica de la vida. Dona sangre, dona plasma'. La iniciativa tendrá lugar en el Aula de Formación del centro, en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas.

El objetivo de la campaña es reforzar las reservas de sangre y plasma, fundamentales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y urgencias médicas. Desde el hospital recuerdan que la sangre no se puede fabricar y que las necesidades de donación son constantes durante todo el año.

El director médico del centro, Jesús Merino, ha animado a la ciudadanía a participar, destacando que "un gesto de apenas unos minutos puede salvar muchas vidas". Por su parte, la hematóloga Patricia Martínez ha subrayado que cada donación puede ayudar a varios pacientes y que se trata de un procedimiento seguro, rápido y esencial para el sistema sanitario.

Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas. Además, las personas de hasta 40 años podrán inscribirse en el registro de donantes de médula ósea (REDMO).