Vila-real pone el broche a unas Fiestas de la Mare de Déu de Gràcia multitudinarias

El Ayuntamiento de Vila-real hace un balance positivo de las Fiestas en honor a la Mare de Déu de Gràcia 2026, marcadas por la elevada participación ciudadana y la afluencia a los principales actos. Los conciertos de Bustamante, Celtas Cortos y Shaila Dúrcal, el Festival Interpenyes del Raval (FIR), la Nit de la Xulla y la Trobada d’Allioli fueron algunas de las propuestas con mayor asistencia.

El dispositivo de seguridad se desarrolló con normalidad. La Policía Local registró 82 quejas relacionadas con las peñas, tres menos que el año pasado, y una única denuncia por este motivo. También se formularon tres denuncias administrativas por positivos en controles de alcoholemia, siete por comportamientos que alteraban la convivencia y tres delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, los agentes intervinieron en tres peleas y atendieron seis casos de intoxicación etílica.

En los bous al carrer se contabilizaron tres heridos leves. La coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, Protección Civil y la Comisión del Bou permitió desarrollar los festejos con normalidad.

Entre las novedades que tendrán continuidad figuran el castillo de fuegos de fin de fiestas y el FIR. Las celebraciones también han mantenido medidas de accesibilidad, como conciertos con interpretación en lengua de signos y un escenario adaptado para personas con movilidad reducida o diversidad funcional.

Tras la finalización de las fiestas, las peñas y particulares disponen de siete días para retirar las barreras y estructuras instaladas en las calles y facilitar la recuperación de la normalidad en la vía pública.