Vila-real inicia la restauración de casi 6.000 metros cuadrados de ecosistemas de ribera en el Millars con una inversión de 134.000 euros

El Ayuntamiento de Vila-real ha anunciado el inicio de los trabajos de restauración de cerca de 6.000 metros cuadrados de ecosistemas de ribera en el río Millars, una actuación que cuenta con una inversión de 134.585,72 euros financiada íntegramente por la Generalitat Valenciana mediante fondos europeos.

La intervención forma parte del proyecto de restauración de hábitats fluviales de interés comunitario impulsado por la administración autonómica y se enmarca en la estrategia de recuperación ambiental del paraje protegido desarrollada desde hace años por el Consorcio del Mijares junto a los municipios implicados. Tras las actuaciones realizadas en otros tramos del río, ahora llega el turno del término municipal de Vila-real, en una actuación consensuada con el consistorio.

Los trabajos comenzaron el pasado 16 de junio y está previsto que concluyan durante la semana del 15 de julio. La actuación se desarrollará en una superficie de 5.859 metros cuadrados situada entre el Azud y la Ruta Botánica, en el entorno del Centre de Congressos El Molí y la piscina municipal del Termet. Esta iniciativa dará continuidad al proceso de recuperación ambiental de la playa del Millars impulsado por el Ayuntamiento en 2014.

Las labores previstas incluyen la eliminación de la caña invasora, una de las principales amenazas para los ecosistemas de ribera. Para ello, se procederá a la extracción de rizomas en las zonas donde sea posible y, en aquellos puntos donde esta técnica no resulte viable, se instalarán coberturas opacas durante al menos 18 meses para impedir su regeneración. Posteriormente, se llevará a cabo la plantación de especies autóctonas de ribera con el objetivo de favorecer la recuperación ecológica del entorno.

La planificación de los trabajos en estas fechas responde a criterios técnicos y ambientales destinados a minimizar las afecciones sobre la fauna durante los periodos de reproducción y nidificación, además de evitar los riesgos asociados a los temporales de otoño e invierno.