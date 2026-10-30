Vila-real incorporará una cuota trimestral de 2,70 euros al recibo del agua y ampliará las fuentes refrigeradas

El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario derivadas de la gestión integral del servicio de abastecimiento de agua potable. El cambio permitirá incorporar al recibo del agua una cuota trimestral de 2,70 euros correspondiente al Consorcio Provincial de Aguas de Castellón.

La factura emitida por FACSA, empresa adjudicataria de la gestión integral del abastecimiento de agua potable en Vila-real, incluye diferentes conceptos relacionados con otras entidades que participan en el ciclo integral del agua. Entre ellos se encuentra la aportación al Consorcio Provincial de Aguas de Castellón, un organismo supramunicipal encargado de coordinar y gestionar actuaciones vinculadas al abastecimiento de agua en alta y a las infraestructuras hidráulicas de la provincia.

El acuerdo aprobado contempla someter el expediente a un periodo de información pública de 30 días, durante el cual las personas interesadas podrán consultar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha aprobado la instalación de nuevas fuentes de agua refrigerada en Vila-real, a cargo de FACSA, que se sumarán a la que ya funciona en la plaza Mayor desde el pasado mes de septiembre.

Los nuevos equipamientos se ubicarán en la Ciudad Deportiva Municipal, el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros y la Maiorasga. La localización definitiva de cada fuente dependerá de la distribución y las características de la red municipal de agua potable. También se ajustará la temperatura del agua suministrada.

La iniciativa permitirá ampliar los puntos de acceso gratuito a agua fresca en diferentes espacios de la ciudad, especialmente ante los episodios de altas temperaturas, y reforzar las medidas municipales de adaptación al cambio climático.

El Pleno ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a consecuencia de la dana, coincidiendo con el segundo aniversario de esta tragedia.