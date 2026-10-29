La UNED de Castellón supera los 4.400 estudiantes y participantes en el curso 2026-2027

La UNED de Castellón ha iniciado el curso académico 2026-2027 con un incremento de alumnado en sus distintas áreas formativas, hasta superar los 4.400 estudiantes y participantes entre los grados oficiales y las actividades de Extensión Universitaria.

La institución cuenta actualmente con 1.422 estudiantes matriculados en grados oficiales, frente a los más de 1.300 registrados el curso anterior. A esta cifra se suman más de 3.000 participantes en Extensión Universitaria, frente a los aproximadamente 2.600 del pasado ejercicio, lo que confirma el aumento de la demanda de su oferta educativa.

La expansión de la universidad también se refleja en el crecimiento de sus aulas en la provincia. La sede de Onda supera ya los 60 estudiantes de grados universitarios, mientras que el aula de Nules cuenta con más de 800 alumnos en el curso de Altas Capacidades.

La UNED Sénior mantiene asimismo una elevada demanda en distintos municipios castellonenses. Sus aulas registran una importante participación en Castellón de la Plana, Benicàssim, Almassora, Burriana, Nules, Benicarló y Vila-real, donde la formación continua permite acercar el aprendizaje a personas de diferentes edades.

La matrícula para los grados oficiales permanece abierta hasta el próximo 4 de noviembre de 2026, una oportunidad para quienes deseen iniciar estudios universitarios o continuar su formación académica.

Con el aumento de las matriculaciones y la expansión de sus aulas y programas, la UNED de Castellón refuerza su presencia en distintos municipios y amplía el alcance de su actividad educativa en toda la provincia.