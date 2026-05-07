El PP de Vila-real exige al gobierno de Benlloch agilizar la licencia para el centro de salud Torrehermosa

El Partido Popular de Vila-real ha reclamado al gobierno municipal de José Benlloch "celeridad" en la tramitación de la licencia de obras necesaria para que la Generalitat Valenciana pueda avanzar en la licitación del futuro centro de salud Torrehermosa.

El portavoz popular, Adrián Casabó, ha pedido al Ayuntamiento que destine "todos los recursos necesarios" para agilizar el procedimiento administrativo.

Casabó ha criticado además que el equipo de gobierno formado por PSPV y Compromís "siga enredando" en torno al proyecto sanitario y ha acusado al ejecutivo local de haber ocultado la petición de licencia de obras presentada por la Generalitat. Según el dirigente popular, durante el último pleno municipal el gobierno aseguró desconocer el estado de la tramitación administrativa pese a que ya había recibido la solicitud correspondiente.

El líder del PP local también ha recordado el cierre del antiguo ambulatorio en 2016 y ha señalado que "más de 3.000 vecinos" se quedaron entonces sin atención primaria de proximidad. En este sentido, ha afirmado no entender "por qué los socialistas siguen poniendo palos en las ruedas" a la construcción del nuevo centro sanitario.

Asimismo, Casabó ha defendido la gestión del actual Consell presidido y ha destacado que la Generalitat "ya ha adjudicado la redacción del proyecto", confiando en que el proceso pueda avanzar hacia la licitación de las obras “si el Ayuntamiento cumple con su parte”.

El portavoz popular reclama al alcalde de Vila-real "transparencia y colaboración" con la Conselleria de Sanidad y ha pedido al ejecutivo municipal que priorice "la calidad de vida de los vecinos" frente a los intereses partidistas.