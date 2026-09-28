Vila-real celebra el Correllengua con actividades escolares y cívicas los días 5,6 y 7 de octubre.

Vila-real celebrará los próximos 5, 6 y 7 de octubre una nueva edición del Correllengua, con una programación que combinará actividades dirigidas a los centros educativos y actos abiertos a toda la ciudadanía.

La programación escolar comenzará con la llegada de la llama del Correllengua a los colegios, acompañada de la actividad Esmorzar amb al-Azraq, a cargo de la compañía Visitants.

El martes 6 de octubre, el alumnado de 2.º de Bachillerato podrá asistir a la representación de la obra Manual per a ociosos i bruixes de dol, a cargo de la compañía Esclafit Teatre.

Los actos continuarán el miércoles 7 de octubre con el Correllengua Cívico 2026. A las 19.00 horas tendrá lugar un cercavila desde la calle Bayarri hasta la plaza Mayor, con la participación del Grupo de Dulzaineros y Tabaleters El Trull, la Colla Gegantera de Vila-real y la compañía de teatro Visitants.

En la plaza Mayor se realizará la lectura del manifiesto, que correrá a cargo de la escritora, artista plástica y comunicadora vila-realense Anna Moner. La jornada concluirá con el espectáculo de animación Esmorzar amb al-Azraq, también a cargo de la compañía Visitants.