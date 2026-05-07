Vila-real agiliza los trámites para desbloquear el futuro Centro de Salud Torrehermosa

Desde la Alcaldía han señalado, a través de un comunicado, que el consistorio es "el primer interesado" en que el proyecto salga adelante y recuerdan que, pese a que la competencia sanitaria corresponde a la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento optó por ceder un edificio municipal de 1.500 metros cuadrados para acelerar la creación del nuevo centro sanitario ante la situación de saturación asistencial y el crecimiento poblacional de la ciudad, que ya supera los 55.000 habitantes.

La decisión municipal ha supuesto renunciar a espacios destinados a servicios culturales y educativos, como la antigua Biblioteca Central, la biblioteca infantil y dependencias de la EPA, que han tenido que ser reubicados en otros inmuebles municipales. El consistorio subraya que esta reorganización se ha asumido sin ayudas externas y con el objetivo prioritario de recuperar cuanto antes el servicio sanitario en la zona centro.

En relación con la tramitación administrativa, el Ayuntamiento explica que el 27 de febrero de 2026, un día después de que el Pleno aprobara una moción reclamando la construcción del centro de salud a la Generalitat, la Conselleria de Sanidad presentó el proyecto y solicitó la licencia de obras.

Tras revisar la documentación, los servicios técnicos municipales detectaron diversas deficiencias, entre ellas la ausencia del visado obligatorio de los colegios profesionales competentes, por lo que se requirió su subsanación. La documentación corregida fue presentada nuevamente el 26 de marzo.

Posteriormente, el pasado 4 de mayo, los técnicos municipales emitieron un nuevo informe solicitando dos documentos considerados imprescindibles para autorizar las obras con todas las garantías; el certificado de compatibilidad urbanística y la declaración responsable ambiental.

El Ayuntamiento asegura que, una vez se aporte esta documentación, cuya tramitación considera sencilla, podrán iniciarse las obras del Centro de Salud Torrehermosa, una infraestructura sanitaria esperada por la ciudadanía desde hace más de tres años.

El consistorio ha reiterado que los servicios técnicos municipales continúan trabajando de manera coordinada con la Conselleria para agilizar todos los procedimientos necesarios y hacer realidad el nuevo centro sanitario "lo antes posible".