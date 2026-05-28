Vila-real acoge este viernes la final provincial de los VII Juegos Castellonenses para Adultos Mayores de 18 municipios

Se trata de una iniciativa impulsada por Patagonia Esport con el apoyo del proyecto Endavant Província del Villarreal CF y la colaboración del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Vila-real.

Las diferentes actividades se desarrollarán en diversas instalaciones deportivas de la ciudad, así como en el Centro de Tecnificación y el Centro de Congresos, espacios que acogerán tanto las pruebas como los momentos de convivencia. La jornada concluirá con una paella monumental para todos los participantes.

Los Juegos Castellonenses para Adultos Mayores es un circuito que incluye diferentes dinámicas adaptadas, desde deportes físicos hasta torneos de mesa, fomentando la convivencia y la salud de la tercera edad.

Las modalidades más destacadasdel circuito incluyen juegos de precisión con la petanca y los bolos. Los juegos de mesa como el Dominó, cartas y parchís, además de actividades rítmicas y motrices con coreografías en grupo, baile y circuitos de motricidad y canto, los juegos incluye la participación en eventos locales.

El circuito itinerante ha recorrido este año 18 localidades de la provincia de Castellón, y la gran final provincial de este año se celebra en Vila-real este viernes 29 de mayo, reuniendo a cerca de un millar de participantes de distintas localidades y de los Centros Especializados de Atención a Mayores.

La iniciativa promueve la actividad física, la convivencia y el bienestar entre la población mayor de 60 años.