Peñíscola forma al personal de empresas y servicios turísticos sobre el eclipse que tendrá lugar el día 12 de agosto.

La localidad es uno de los puntos oficiales de observación del eclipse en nuestro país y espera una "importante afluencia de visitantes interesados en ello" ha explicado el edil del área de Turismo, Ramón Simó; "poder garantizar una experiencia satisfactoria y segura es nuestra prioridad e involucrar al personal de nuestras empresas turísticas es fundamental para poder contribuir en esta tarea" ha valorado.

Durante la formación se facilita al personal asistente información sobre protección homologada, recomendaciones de seguridad relativas a las distintas fases del eclipse, ubicaciones preferentes y punto oficial de visualización, horarios y qué se debe y no se debe hacer durante la observación así como métodos de observación indirecta.

Peñíscola, tras mantener distintas reuniones de coordinación de seguridad con la Generalitat Valenciana, habilita un espacio con buena visibilidad y servicios que puedan garantizar el disfrute en un contexto seguro para quienes elijan la Ciudad en el Mar para vivir la experiencia. Se trata del nuevo parking disuasorio, ubicado cerca de la Playa Norte a la altura de Peñismar, con una capacidad para 12.000 personas, que ofrecerá espacio para aparcamiento, aseos y asistencia sanitaria en caso de emergencia.