Onda proyecta en el parque de las Tres Culturas un jardín comestible y un espacio didáctico

El Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en las obras de transformación del parque de las Tres Culturas, un espacio que se está renovando para hacerlo más accesible, cómodo y adaptado a todos los públicos, incorporando como gran novedad un jardín comestible concebido como espacio educativo y de contacto directo con la naturaleza.

La actuación contempla, atendiendo a las peticiones vecinales, la nivelación completa del parque, que quedará a una única altura, eliminando desniveles y barreras arquitectónicas. Esta mejora permitirá una mayor comodidad en el uso diario, facilitará la movilidad y favorecerá que el parque sea un espacio más abierto, seguro y accesible para todas las edades.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la creación de un jardín comestible, que contará con más de 40 nuevos árboles frutales y vegetación natural. Se trata de un espacio pensado para embellecer el parque y también para fomentar el aprendizaje y la concienciación ambiental, especialmente entre los más pequeños, con la incorporación de bebederos para aves y dos hoteles para insectos que refuerzan la biodiversidad del entorno.

Este entorno natural permitirá a las familias y a los niños conocer de primera mano el ciclo de las plantas, el cuidado de los árboles y la importancia de respetar la naturaleza, convirtiendo el parque en un recurso didáctico al aire libre integrado en la vida cotidiana de la zona.

El proyecto también incluye la instalación de nuevos juegos infantiles, que se incorporarán próximamente, reforzando el carácter familiar del parque y adaptándolo a las necesidades actuales de ocio y convivencia.