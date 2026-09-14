Onda se prepara para anticipar inundaciones y olas de calor con tecnología europea

Onda da un nuevo paso en la prevención de emergencias climáticas con el respaldo de la Unión Europea. El municipio ha obtenido una ayuda de 146.300 euros para participar en CITYRES, un proyecto europeo que utilizará tecnología de Gemelos Digitales Locales para mejorar la capacidad de las ciudades ante fenómenos extremos.

La propuesta de Onda ha logrado 24 puntos sobre 30 en la evaluación realizada por expertos independientes, situándose entre las iniciativas mejor valoradas de la convocatoria. El proyecto cuenta con un presupuesto global de un millón de euros y se desarrollará durante los próximos 18 meses.

CITYRES está liderado por el municipio esloveno de Kočevje y cuenta con la participación del Ayuntamiento de Onda y de las empresas tecnológicas VTC y Riko. La pasada semana, representantes de la delegación eslovena se desplazaron hasta Onda para iniciar los trabajos y definir las primeras actuaciones.

Uno de los principales objetivos del proyecto será crear un sistema predictivo capaz de combinar datos ambientales en tiempo real, previsiones meteorológicas e información territorial para detectar con antelación posibles situaciones de riesgo.

La herramienta permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante episodios como inundaciones repentinas, olas de calor o problemas de calidad del aire, facilitando información a los responsables municipales para actuar con mayor rapidez.

CITYRES también contempla el desarrollo de una segunda herramienta orientada a la planificación urbana. El sistema permitirá recrear distintos escenarios de crecimiento de la ciudad y de construcción de nuevas infraestructuras para analizar cómo pueden afectar a la exposición de Onda a los riesgos climáticos.

De este modo, la tecnología permitirá anticipar las consecuencias de determinadas decisiones urbanísticas y disponer de información para diseñar una ciudad más preparada frente a los efectos del cambio climático.

Las soluciones desarrolladas podrán aplicarse a ámbitos como la protección civil, la planificación urbana, la gestión de infraestructuras o la sostenibilidad ambiental.