Onda estrena una web para localizar las sepulturas del cementerio municipal de forma rápida y sencilla

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva página web que permite localizar las sepulturas de los seres queridos en el cementerio municipal de forma rápida y sencilla desde cualquier dispositivo móvil. La herramienta, disponible en cementerio.onda.es, cuenta con un buscador de personas fallecidas y un plano interactivo que señala la ubicación exacta de cada unidad de enterramiento, además de mostrar el recorrido más rápido para llegar hasta ella desde la entrada del recinto.

La puesta en funcionamiento de este servicio coincide con los días previos a la festividad de Todos los Santos, una de las fechas de mayor afluencia al cementerio municipal. La iniciativa tiene como objetivo facilitar la orientación de las familias durante sus visitas y mejorar la accesibilidad a la información dentro del camposanto.

Para utilizar la plataforma, los visitantes pueden escanear los códigos QR instalados en la puerta principal y en diferentes puntos informativos del cementerio, sin necesidad de descargar ninguna aplicación. También es posible acceder directamente a través de la dirección web desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El funcionamiento de la herramienta permite introducir el nombre completo de la persona fallecida y el año de inhumación para realizar la búsqueda. Una vez localizada, el sistema muestra los datos de su unidad de enterramiento, entre ellos el número de nicho, el sector y la fila en la que se encuentra.

Además, el plano interactivo señala el emplazamiento exacto de la sepultura y ofrece una ruta visual para llegar hasta ella desde la puerta de acceso. De esta manera, los usuarios pueden orientarse de forma autónoma y consultar la información tanto antes de acudir al cementerio como durante la visita.

La puesta en marcha de esta herramienta digital se suma a la reciente finalización de las obras de ampliación del cementerio municipal, que han permitido incorporar 472 nuevos nichos distribuidos en dos pabellones para atender las necesidades de enterramiento de Onda durante los próximos años.

La actuación se ha desarrollado dentro del perímetro actual del recinto, sin necesidad de ampliar su superficie, mediante la instalación de módulos de hormigón diseñados con criterios de higiene, seguridad y durabilidad. El proyecto también ha incluido mejoras en materia de accesibilidad, iluminación y acondicionamiento del entorno ajardinado, con el propósito de integrar los nuevos pabellones en el conjunto del cementerio municipal.