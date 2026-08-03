El Museu del Taulell acerca la cerámica de Onda a los más pequeños durante el verano

El Museu del Taulell ‘Manolo Safont’ de Onda ha convertido un año más el verano en una oportunidad para acercar la historia de la cerámica local a los más pequeños. La Escoleta ‘Un Estiu de Ceràmica’, que alcanza este año su 22.ª edición, combina durante las vacaciones talleres, visitas, excursiones y actividades creativas relacionadas con el patrimonio azulejero del municipio.

Decenas de niños y niñas han participado ya en el segundo turno de esta iniciativa, integrada en la programación de la Escoleta d’Estiu del Ayuntamiento de Onda. El programa busca que los participantes conozcan de manera práctica el origen y la evolución de la industria azulejera y el proceso de fabricación y decoración de los azulejos.

Entre las actividades realizadas durante el mes de julio se encuentran talleres de alfarería y de fabricación y decoración de azulejos, además de visitas didácticas al propio museo. Los participantes también han recorrido el casco histórico y el castillo de Onda, han realizado excursiones por el entorno natural y han visitado una fábrica cerámica para conocer cómo ha evolucionado el sector.

La creatividad también tiene un papel destacado en la programación. Los niños y niñas han elaborado un mural gigante inspirado en Manolo Safont y un collage dedicado a Onda, propuestas con las que se fomenta el trabajo en equipo mientras se profundiza en el conocimiento del patrimonio local.

El programa utiliza el juego y la experimentación como herramientas para acercar a los menores a la historia de la localidad. De esta manera, las actividades pretenden despertar desde edades tempranas el interés por las tradiciones y la cultura cerámica de Onda y fomentar el respeto por el patrimonio.

El concejal de Cultura y Juventud de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado la función divulgativa del museo y ha señalado que su objetivo es que las nuevas generaciones conozcan y valoren la tradición cerámica de la ciudad. La propuesta, ha añadido, busca que los participantes aprendan mientras descubren la importancia que la industria azulejera ha tenido y continúa teniendo para Onda.

La Escoleta ‘Un Estiu de Ceràmica’ continuará durante las próximas semanas con nuevos grupos de participantes. La actividad forma parte de la programación estival municipal, que este año reúne a cerca de 500 niños y niñas en diferentes modalidades y espacios de Onda.

Además de ofrecer alternativas de ocio durante las vacaciones escolares, la Escoleta d’Estiu proporciona a las familias recursos para facilitar la conciliación, con actividades educativas, deportivas y culturales adaptadas a las diferentes edades.