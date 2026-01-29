Moncofa solicita las obras de protección para el Grau y la declaración de zona catastrófica para el litoral por los daños de Harry

El Partido Popular de Moncofa ha elevado una propuesta en el Pleno del Ayuntamiento que inste al Gobierno de España a declarar como zona catastrófica todo el litoral afectado por el temporal Harry.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, expresa que "La voluntad que perseguimos es proteger nuestra costa de los temporales, que cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad. No hay año que no se repitan situaciones como las que el Harry ha comportado. Ante esta situación debemos responder con una actuación firme y conjuntada y el primer paso es declarar la zona catastrófica para iniciar a la mayor brevedad posible los trabajos de recuperación del litoral", expresa , alcalde de Moncofa.

El Pleno del Ayuntamiento de Moncofa insta a la recuperación y reparación de las zonas afectadas a través de la creación de una línea de ayuda económica. La falta de aportes sedimentarios a las costas, debido a la construcción de embalses y puertos por parte del Estado, esta provocando esta regresión y “requiere actuaciones urgentes y rápidas por parte del Estado”, asegura el alcalde.

Desde el 2015 está aprobada la estrategia de defensa del litoral sur de Castellon, con numerosas actuaciones que no se han llevado a cabo. De hecho, las obras de los espigones del cami Cabres están catalogadas como urgentes y prioritarias y han empezado 12 años después. “Por esa misma razón urgimos el inicio de las obras el tramo que afecta al Grau de Moncofa, proyecto que fue anunciado por el Ministerio hace casi 20 meses pero del cual no tenemos noticias”, asegura el alcalde Wences Alós Valls.

El acuerdo que se pretende alcanzar en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Moncofa insta a la Mesa del Congreso de los Diputados a que tramite de forma urgente la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional, remitida por el Senado en marzo de 2024 y aprobada su toma en consideración por el Congreso de los Diputados el 10 de junio de 2025.