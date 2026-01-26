Burriana recibe cerca de 15.000 euros de la Generalitat para el control de la población de jabalíes

Tras la resolución comunicada al consistorio, Burriana se posiciona como un municipio referente en la gestión de esta problemática. En cuanto a la Línea 1 de la subvención, denominada “Ayudas al control del jabalí en zonas comunes de caza”, Burriana ha sido el municipio de la provincia de Castellón que más ayuda ha recibido en esta categoría. A nivel autonómico, la capital de la Plana Baixa se sitúa como uno de los 10 municipios con mayor cuantía .

En cuanto a la Línea 3, centrada en las “Ayudas a la eliminación de cadáveres de jabalí”, Burriana se sitúa como la segunda localidad con mayor subvención de toda la provincia de Castellón y se encuentra entre las cinco primeras de toda la Comunitat Valenciana.

La proliferación de ejemplares de jabalí en el entorno municipal ha generado en los últimos años la necesidad de intensificar las medidas de control para prevenir daños en las explotaciones agrícolas, garantizar la seguridad vial y proteger el ecosistema local.

Estas ayudas llegan tras un trabajo previo e intenso por parte del Ayuntamiento de Burriana para hacer frente al incremento de la población de jabalíes en el término municipal. En materia de control cinegético, el consistorio se ha reunido en múltiples ocasiones con la Sociedad de Cazadores de Burriana, ha puesto en marcha esperas nocturnas con la participación de más de 20 cazadores distribuidos en unos 40 puntos estratégicos, una medida que no se realizaba en el municipio desde 2019.