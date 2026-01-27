Burriana solicita su adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Ocupación ilegal para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios

El Ayuntamiento de Burriana solicitará formalmente en el próximo Pleno municipal su adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO), un organismo impulsado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos en la toma de decisiones frente a la ocupación ilegal de viviendas.

La Red MAO, aprobada por el Consejo de la FVMP, pretende establecer un espacio común de debate, análisis y consulta que permita conocer con mayor precisión la dimensión de esta problemática y avanzar en soluciones eficaces para hacer frente a la ocupación ilegal, una situación que preocupa especialmente a las administraciones locales.

La realidad actual pone de manifiesto que la regulación normativa vigente no ofrece respuestas rápidas ni eficaces. La ocupación ilegal se ha convertido en un freno para la salida de viviendas al mercado del alquiler, ya que muchos propietarios optan por no ofrecer sus inmuebles ante la sensación de indefensión jurídica, agravando así la crisis de vivienda que afecta al conjunto del país. Según los datos disponibles, una de cada cuatro viviendas vacías no se incorpora al mercado por el miedo de los propietarios a sufrir una ocupación ilegal.

Desde el consistorio consideran fundamental que las administraciones públicas trabajen de manera coordinada para ofrecer mayores garantías jurídicas a los propietarios, fomentando así que estas viviendas puedan incorporarse al mercado y contribuir a aliviar la falta de oferta.