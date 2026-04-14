MONCOFA

Moncofa repite como meta internacional con la Volta Castelló y la UCI Nations Cup Junior

Moncofa será protagonista del ciclismo internacional el próximo 17 de abril con la llegada de la Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo dentro de la UCI Nations Cup Junior, una de las competiciones más destacadas del calendario mundial en categoría junior.

ondacero.es

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Moncofa repite como meta internacional con la Volta Castelló y la UCI Nations Cup Junior.
Moncofa repite como meta internacional con la Volta Castelló y la UCI Nations Cup Junior. | Ayuntamiento de Moncofa

Moncofa acogerá la meta de la segunda etapa de esta prueba, que se celebrará del 16 al 19 de abril y que reunirá a 20 selecciones nacionales procedentes de todo el mundo, entre ellas países como Italia, México, Bélgica, Noruega, Portugal, Alemania, Francia o Gran Bretaña.

La etapa, con salida en Altura y un recorrido de 94,3 kilómetros, finalizará en la ermita de Moncofa, donde está prevista la llegada de los ciclistas en torno a las 15:00 horas.

Con esta nueva meta en Moncofa reafirma su apuesta por el deporte y por la organización de eventos de relevancia internacional. Cabe recordar que en 2024 Moncofa acogió el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España Femenina y en 2025 fue sede de la Volta Ciclista a Castelló.

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