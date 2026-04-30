Prohíben el acceso a la playa desde la desembocadura del Millars por la cría del charrancito

El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Riu Millars ha establecido la prohibición de paso a pie por la zona de la desembocadura, con el objetivo de proteger la colonia de charrancito que ya se encuentra en periodo de nidificación y cría.

La medida, que se mantendrá hasta el mes de agosto, implica que no se puede cruzar la desembocadura por la orilla del mar ni entre Burriana y Almassora por la playa de Les Goles. El tramo de playa de la Gola Sud estará cerrado, restringido temporalmente hasta agosto. Por lo tanto, no se puede cruzar de un lado al otro de la desembocadura por la playa, ya que se trata de una zona especialmente sensible durante el periodo reproductor.

Esta actuación se ha impulsado a partir de las observaciones realizadas por el Grupo de Estudio de las Rapaces (GER) y la Guardería Rural del Consorcio, que ha detectado la presencia de ejemplares nidificando en este espacio. El charrancito es una especie protegida que hace los nidos directamente sobre la graba, hecho que la hace especialmente vulnerable a cualquier molestia.

Para hacer efectiva la protección, la brigada de mantenimiento del Consorcio ha sido la encargada de instalar las vallas provisionales y la cartelería informativa en los puntos más sensibles, delimitando así las áreas de nidificación y advirtiendo de las restricciones de acceso durante todo el periodo de cría.

La intervención cuenta con la autorización del Servicio Provincial de Costas, dado que se trata de una actuación en dominio público marítimo-terrestre, y responde a criterios de conservación ambiental y protección de la biodiversidad.

El Consorcio recuerda que durante estos meses la presencia de personas o animales domésticos puede provocar el abandono de los nidos y comprometer la supervivencia de las crías. Por eso, se pide a la ciudadanía que respete la señalización y evite acceder a las zonas delimitadas.

Como alternativa para cruzar de un término municipal al otro, se recomienda utilizar el paso de la Cossa, que conecta los caminos de Santa Bárbara en Burriana y Marjalet en Almassora.

Desde el Consorcio se hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para compatibilizar el uso público del espacio con la protección de sus valores naturales, especialmente en una época clave para muchas especies.