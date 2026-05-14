L’Alcora lanza un canal de WhatsApp para informar a la ciudadanía sobre urbanismo y mantenimiento

El Ayuntamiento de l’Alcora continúa avanzando en su apuesta por la transparencia y la cercanía con la ciudadanía con la puesta en marcha de un nuevo canal oficial de WhatsApp centrado en la gestión urbana y el mantenimiento del municipio.

Bajo el lema "Queremos que estés al corriente de todo lo que pasa en nuestras calles y caminos", el nuevo canal permitirá informar de manera ágil y actualizada sobre obras en marcha, proyectos urbanísticos, cortes de tráfico, avisos de movilidad, trabajos de limpieza de caminos y reparación de incidencias, entre otras actuaciones municipales.

El proyecto no se limita únicamente a la información unidireccional. Tal y como ha destacado el alcalde, Samuel Falomir, la prioridad del equipo de gobierno es “mejorar la calidad de vida de los alcorinos y alcorinas a través de la escucha activa”. Por ello, esta nueva acción complementa el servicio ya existente de WhatsAppde incidencias, mediante el cual los vecinos pueden comunicar directamente desperfectos en la vía pública.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Erik Torner, ha puesto en valor las denominadas "obras del día a día" y ha asegurado que todas las incidencias recibidas son atendidas y trasladadas al departamento correspondiente para buscar la mejor solución posible. “Somos conscientes de que no siempre se puede solucionar todo de forma inmediata, pero garantizamos que cada incidencia que llega es atendida y valorada”, ha señalado.

Además de las herramientas digitales, el Ayuntamiento ha destacado que el trato cercano y presencial sigue siendo una pieza fundamental del servicio de "Urbanismo de Proximidad". Así, el propio concejal Erik Torner atiende personalmente a los vecinos en el consistorio los martes y jueves, de 09:00 a 13:00 horas, sin necesidad de cita previa.