ONDA

Los huertos intergeneracionales de Onda crecen y suman participación juvenil

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva actividad dentro de la programación de ‘Pasqua Jove’ en los Huertos Sociales Intergeneracionales, donde jóvenes ondenses han participado en una experiencia educativa centrada en la agricultura sostenible, el trabajo en equipo y la convivencia entre generaciones.

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Los huertos intergeneracionales de Onda crecen y suman participación juvenil.
Los huertos intergeneracionales de Onda crecen y suman participación juvenil. | Ayuntamiento de Onda

La iniciativa ha permitido a los participantes conocer de primera mano el funcionamiento de los huertos mediante un recorrido guiado que ha combinado una introducción al proyecto, visitas a parcelas activas y dinámicas prácticas junto a los propios hortelanos. La jornada ha finalizado con una puesta en común de los conocimientos adquiridos y la entrega de un detalle conmemorativo, además de la invitación a seguir participando en nuevas actividades vinculadas al espacio.

Desde su puesta en marcha en 2021, los huertos intergeneracionales han contado con 27 parcelas activas y usuarios organizados en 14 grupos, acumulando un total de 70 solicitudes, lo que evidencia el creciente interés ciudadano por este proyecto.

Esta actividad ha incorporado en las últimas semanas nuevas actuaciones para optimizar el funcionamiento de los huertos. Entre ellas, destacan la preparación de las parcelas mediante trabajos de acondicionamiento con maquinaria agrícola, la instalación de un nuevo panel informativo y la adquisición de cinco depósitos de agua de 1.000 litros destinados a los nuevos hortelanos.

El Ayuntamiento ha impulsado iniciativas de dinamización como el reparto de semillas de variedades locales tradicionales, reforzando así el carácter sostenible y educativo del espacio. Estas mejoras responden a la adaptación del proyecto a las condiciones climatológicas recientes, que han obligado a replantear algunas actuaciones previstas inicialmente, priorizando aquellas que garantizan el uso y mantenimiento óptimo de las parcelas.

El éxito del proyecto, que ya cuenta con todas sus parcelas ocupadas y lista de espera, ha llevado al consistorio a trabajar en la ampliación del número de parcelas disponibles para dar respuesta al creciente interés ciudadano.

Client Challenge

Onda continúa reforzando el carácter intergeneracional del espacio a través de nuevas propuestas dentro del banco de proyectos, como talleres de biodiversidad, creación de semilleros, diseño de señalética o iniciativas de fomento del equilibrio ecológico.

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