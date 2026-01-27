La Generalitat invierte 1,6 millones en la modernización de la depuradora de Peñíscola

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación está ejecutando las obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Peñíscola, una actuación que cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y que permitirá modernizar las instalaciones, reducir ruidos y olores y minimizar el impacto en el entorno urbano.

Las obras se han planificado en cuatro fases con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y reducir las afecciones al municipio. Según ha explicado el conseller, Vicente Martínez Mus los trabajos, iniciados a finales del pasado año, permitirán que mediados de mayo la ciudad cuente con una depuradora de última generación plenamente operativa de cara a la temporada estival.

La actuación presenta tres beneficios principales: la reducción de molestias por ruidos y olores en el entorno urbano, la disminución de los costes de mantenimiento y explotación y la integración de todas las instalaciones en un único punto.

Además, en la reunión previa a la visita, la Generalitat y el Ayuntamiento han abordado otros proyectos estratégicos, como la mejora de los accesos al municipio por la CV-141 y la instalación de placas fotovoltaicas para el suministro eléctrico en el puerto de la localidad.