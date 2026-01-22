Fem Xulla de Vila-real agota las entradas del jardín Jaume I y mantiene el buen ritmo de ventas en el resto de zonas

La segunda edición de Fem Xulla continúa registrando una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía y ya ha agotado todos los tickets disponibles en una de sus principales ubicaciones, el Jardín del Jaume I, cuando todavía faltan días para su celebración, prevista para el sábado 31 de enero, a partir del mediodía, como antesala de las Fiestas Fundacionales de la ciudad.

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios se ha informado de que la venta de tickets avanza a buen ritmo también en el resto de espacios habilitados, parque del Pilar, parque de la Panderola, parking de Herarbo, jardín del Botánico Calduch y plaza del barrio de Melilla, donde aún quedan plazas disponibles, aunque con una alta demanda.

Fem Xulla volverá a combinar gastronomía y música en directo, con seis zonas distribuidas por la ciudad donde se podrá disfrutar de las hogueras y diferentes actuaciones musicales. Desde la organización se recuerda que solo estará permitido encender fuego en los espacios habilitados, que contarán con leña, mesas y sillas.

Otra de las novedades de esta edición es la presentación del nuevo logotipo de Fem Xulla, una imagen renovada que refuerza la identidad del evento y que se utilizará en toda la comunicación oficial. El nuevo diseño busca unificar la imagen gráfica y consolidar Fem Xulla como una marca propia dentro del calendario festivo y gastronómico de Vila-real.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que para participar es necesario adquirir un ticket solidario al precio simbólico de 1 euro, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Vila-real. Los tickets pueden adquirirse en el ayuntamiento, en la Comisión de Peñas y en algunas asociaciones de vecinos participantes, hasta el 26 de enero o hasta completar el aforo de cada zona.

Además, gracias a la colaboración de la Fundación Caixa Rural, las personas asistentes dispondrán de vasos reutilizables, reforzando el compromiso con la sostenibilidad. Desde el consistorio se ha agradecido la implicación de todas las entidades colaboradoras que hacen posible el desarrollo de esta iniciativa.