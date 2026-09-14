Burriana se suma a la campaña europea #EUBeachCleanup con una jornada de limpieza en la playa del Arenal

El Ayuntamiento de Burriana celebrará el próximo 17 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, una nueva jornada de limpieza e información ambiental en la playa del Arenal, en el marco de la campaña europea #EUBeachCleanup.

La actividad está impulsada por la Diputación de Castellón, a través de Europe Direct Castelló, y el Ayuntamiento de Burriana, con la colaboración de Reciplasa, y permitirá reforzar por tercer año consecutivo el compromiso de la ciudad con la protección y conservación del litoral.

La jornada prevé reunir a alrededor de 250 participantes, entre los que se encuentran alumnado de las Escuelas Embajadoras y Mentoras del Parlamento Europeo de la provincia de Castellón y de Burriana, integrantes de los clubes locales de surf y windsurf, representantes de diferentes asociaciones y vecinos que quieran participar a título individual.

Durante la mañana, las personas participantes dispondrán del material necesario para llevar a cabo la retirada de residuos de la playa. La iniciativa busca, además, sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir el consumo de plásticos de un solo uso, mejorar la gestión de los residuos y fomentar hábitos de consumo más responsables y respetuosos con el medio ambiente.

La campaña #EUBeachCleanup es una iniciativa internacional promovida por la Unión Europea que combina la acción ciudadana y la concienciación ambiental para contribuir a la protección de los ecosistemas marinos y reducir la presencia de residuos en las costas.

Las personas interesadas en participar pueden hacerlo de manera individual, en familia o en grupo, de forma totalmente gratuita. Para ello, deberán realizar previamente su inscripción a través del formulario oficial habilitado para la jornada.