Burriana refuerza la limpieza en el Grao para retirar más de 5.000 toneladas de grava tras los temporales

El Ayuntamiento de Burriana ha intensificado las labores en la playa del Grao con el despliegue de maquinaria pesada destinada al acopio de más de 5.000 toneladas de grava acumuladas tras los sucesivos temporales que han afectado a la costa de la capital de la Plana Baixa.

Estas tareas consisten en el cribado, amontonamiento y almacenamiento del exceso de piedra en la playa del Grao así como otras dispersas a lo largo de la playa de la Malvarrosa. El objetivo es despejar la superficie de arena fina y blanca característica de Burriana, para que, posteriormente, el servicio de Costas proceda al traslado definitivo de estos sedimentos hasta la playa de Santa Bárbara y otros municipios de la provincia.

De forma complementaria, los servicios municipales han iniciado la instalación de las pasarelas de acceso y de las nuevas redes de voleibol para la práctica deportiva al aire libre. La actuación contempla el despliegue de 16 pasarelas en las playas del Arenal, Malvarrosa y Grao, que suman más de un kilómetro y medio de longitud. Cabe destacar que la infraestructura cuenta con 320 metros adaptados en tres accesos específicos para personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar un tránsito cómodo y facilitar la entrada al área de baño tanto a personas con diversidad funcional como a familias.

Esta intervención supone un paso más en el plan integral de preparación iniciado durante las semanas previas a la pasada festividad de Semana Santa, cuando se realizaron desbroces en el paseo marítimo, la limpieza de las praderas del Arenal y el cribado de arena para paliar los efectos de fuertes borrascas como "Harry". Asimismo, se está procediendo a la revisión y colocación del mobiliario urbano, papeleras y la reposición de pasarelas de acceso en las zonas del Arenal, la Malvarrosa y el Grao.