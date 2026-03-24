Burriana recoge cerca de 300 toneladas de residuos tras una intensa semana de Fallas

La celebración de las Fallas en Burriana ha dejado este 2026 un balance contundente: cerca de 300 toneladas de residuos urbanos recogidos en apenas cinco días, entre el 15 y el 20 de marzo. A pesar del elevado volumen y de las complicaciones derivadas de la ocupación del espacio público, la ciudad logró amanecer limpia cada jornada gracias a un amplio dispositivo de limpieza.

Durante toda la semana fallera, la empresa FOBESA trabajó en coordinación con el Ayuntamiento para adaptar las rutas de recogida a una ciudad completamente transformada. El montaje de monumentos, carpas y zonas de ocio obligó a reubicar contenedores y rediseñar itinerarios para los camiones, que tuvieron que operar en espacios más reducidos y con accesos limitados.

El momento más exigente se vivió durante la noche de la Cremà, cuando los monumentos ardieron y dieron paso a un intenso operativo de limpieza. En pocas horas, un equipo especializado retiró más de 62.500 kilos de residuos inertes, entre madera calcinada y escombros, con el objetivo de dejar las calles despejadas antes del amanecer.

En cuanto al resto de residuos generados durante la semana, se contabilizaron más de 212.000 kilos de basura urbana, 15.000 kilos de materia orgánica, 4.460 kilos de envases y más de 5.000 kilos de cartón. El día con mayor actividad fue el 19 de marzo, coincidiendo con el cierre de las fiestas, cuando se superaron los 41.000 kilos recogidos en una sola jornada.

Para hacer frente a este incremento, el servicio municipal se reforzó hasta alcanzar los 33 profesionales, 20 más que en otras festividades. Además, se instalaron más de 50 contenedores adicionales y se realizaron limpiezas específicas tras cada mascletà, así como revisiones constantes en zonas clave como casales y áreas de ocio.