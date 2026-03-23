Burriana plantea una modificación presupuestaria de casi 10 millones para devolver cuotas urbanísticas en Sant Gregori.

El Ayuntamiento de Burriana elevará al próximo pleno ordinario de abril, adelantado al 26 de marzo para no coincidir con el Jueves Santo, una modificación de créditos cercana a los diez millones de euros. La propuesta contempla una importante inyección económica destinada, en su mayor parte, a la devolución de cuotas de urbanización indebidamente cobradas.

En concreto, del total presupuestado, 8.537.844,10 euros se asignarán a reintegrar pagos a los afectados por el Programa de Actuación Integrada (PAI) Sant Gregori. Podrán beneficiarse aquellos propietarios que soliciten la devolución de las cuotas 00 y de la 02 a la 11, siempre que sus expedientes individualizados sean resueltos favorablemente.

Esta medida se pone en marcha tras la liquidación concursal definitiva y amparada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que reconoce el derecho de los propietarios a reclamar las cantidades abonadas. A partir de ahora, los técnicos municipales iniciarán de oficio los expedientes correspondientes para tramitar las devoluciones caso por caso.

Paralelamente, el consistorio ha impulsado medidas de alivio fiscal para los afectados. Entre ellas, destaca la rebaja de los valores catastrales de los terrenos incluidos en el PAI Sant Gregori, lo que supondrá una reducción aproximada del 20% en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Además, durante el mes de marzo se ha adjudicado la asistencia técnica y jurídica necesaria para continuar avanzando en el desarrollo de este ambicioso proyecto urbanístico, con una superficie de 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa.

Como novedad destacada, los propietarios dispondrán ahora de mayor flexibilidad, ya que podrán decidir si continúan vinculados al proyecto o si optan por vender sus parcelas antes del inicio de la nueva fase de ejecución, que se llevará a cabo mediante gestión directa por parte de la administración.