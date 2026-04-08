Burriana convierte su Puerto en epicentro musical con el Sarao Fest para el próximo fin de semana

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de Fiestas, ultima los preparativos para celebrar este fin de semana la tercera edición del Sarao Fest, un evento que convertirá el Puerto en el epicentro musical y cultural de la localidad.

Los días viernes 10 y sábado 11 de abril, Burriana acogerá este festival que, año tras año, se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario de la provincia. El certamen nace con el objetivo de dinamizar la zona marítima y ofrecer tanto a vecinos como a visitantes una experiencia cultural en un entorno privilegiado.

Para facilitar la asistencia, el consistorio ha habilitado más de 4.000 metros de aparcamiento gratuito junto a la parroquia Virgen del Carmen. Además, la organización apuesta en esta edición por un cartel renovado centrado en el flamenco y la rumba, con el objetivo de llenar de ambiente las terrazas y comercios locales.

La programación arrancará el viernes a partir de las 18:00 horas con la actuación de Valencai, seguida por El Colmao (19:45h) y Alejandro Díaz (21:30h). La noche continuará con un DJ set de Moloko y culminará con la actuación de Clare Apir a las 23:00 horas.

El sábado la música comenzará desde el mediodía con Paradita Flamenca (12:00h). Ya por la tarde, el escenario acogerá a Los Makis (17:00h), Calle Botica (18:45h) y Taranto (20:30h). Tras una nueva sesión de DJ Moloko, el cierre del festival correrá a cargo de Carles Carbonell a las 23:00 horas.

Más allá de la música, el Sarao Fest mantiene su carácter familiar. Durante la tarde del sábado se desarrollarán actividades infantiles para que los más pequeños también puedan disfrutar del evento en un entorno seguro y adaptado.

Con entrada libre para todas las actuaciones, el Ayuntamiento invita a la ciudadanía y a los turistas a sumarse a este fin de semana de música, convivencia y ocio, con el objetivo de revalidar el éxito de participación de ediciones anteriores.