Burriana busca atraer industria y empleo con el apoyo de la Cámara de Comercio

El Ayuntamiento de Burriana ha firmado un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón con el objetivo de captar inversiones y atraer empresas industriales al municipio. La iniciativa busca aprovechar los 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial planificado, una de las mayores reservas disponibles en la provincia, para impulsar el empleo y el desarrollo económico local.

La primera fase estará dedicada al análisis territorial y a la identificación de áreas con mayor potencial, como las energías renovables, la tecnología sostenible, la logística avanzada y la industria del metal. En una segunda etapa, el proyecto se enfocará en la captación directa de inversores, fondos y empresas en expansión, con el objetivo de generar un flujo real de proyectos empresariales para la localidad.

Con esta alianza, Burriana pretende posicionarse como un enclave clave dentro del arco mediterráneo, aprovechando el actual contexto de relocalización industrial y el crecimiento de la logística portuaria. En este sentido, el municipio busca consolidarse como complemento estratégico de PortCastelló y del eje Valencia-Sagunto, reforzando su papel como destino atractivo para la implantación de empresas tecnológicas y sostenibles.

El convenio permitirá al consistorio contar con el respaldo técnico de la Cámara de Comercio y acceder a su red de contactos nacionales e internacionales, facilitando así la llegada de inversiones que contribuyan al crecimiento económico y la generación de nuevas oportunidades laborales en la Plana Baixa.