El Ayuntamiento de Burriana reclama al Gobierno más de 7,5 millones por la infrafinanciación municipal

El Ayuntamiento de Burriana ha reclamado formalmente al Gobierno de España la actualización inmediata de la financiación local, denunciando una deuda acumulada que asciende a 7.539.135,39 euros. Según ha explicado el alcalde, Jorge Monferrer, esta cifra es consecuencia directa de la infrafinanciación que arrastra el municipio desde la aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado en 2023, actualmente prorrogados.

El primer edil ha advertido de que esta situación está afectando gravemente a las arcas municipales, ya que las entregas a cuenta de la Participación en los Tributos del Estado (PIE) continúan congeladas pese al crecimiento demográfico y al aumento de la recaudación de impuestos como el IRPF o el IVA. En este sentido, Monferrer ha subrayado que Burriana ya supera los 40.000 habitantes, lo que contrasta con unos ingresos estatales que no se han actualizado en los últimos tres años.

Monferrer ha calificado este escenario como un “triple castigo” para los ciudadanos de Burriana. Según ha denunciado, el Ejecutivo central no solo retrasa los pagos correspondientes, sino que además limita el uso de los remanentes municipales. “Es una situación perversa que enriquece al gobierno de Pedro Sánchez y empobrece a Burriana”, ha criticado.

El alcalde ha advertido de que estos recursos “secuestrados” están impidiendo acometer mejoras en servicios esenciales, así como inversiones en centros sociales, edificios públicos y obras necesarias para la protección del litoral.

Monferrer ha reivindicado una reforma urgente del sistema de financiación municipal, defendiendo el papel de los ayuntamientos como la administración más cercana a la ciudadanía. “No es una opción política, es una obligación institucional garantizar la suficiencia financiera para que Burriana pueda seguir prestando servicios de calidad sin recurrir al endeudamiento”, ha concluido.