Almassora convoca el Cecopal ante la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas.

El Ayuntamiento de Almassora ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ante la alerta naranja activada por los servicios de Emergencias debido a la previsión de fuertes lluvias y tormentas durante las próximas horas.

Durante el encuentro se ha revisado el plan de emergencias municipal y se han establecido las acciones preventivas y operativas que se pondrán en marcha en caso de que el temporal provoque incidencias relevantes en el término municipal.

Asimismo, se ha comprobado el correcto funcionamiento de las diferentes estaciones de bombeo y se ha analizado la apertura de las salidas al mar como parte de las medidas destinadas a facilitar la evacuación del agua ante posibles acumulaciones.

El Ayuntamiento de Almassora recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución del episodio meteorológico a través de los canales institucionales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de Emergencias.