Vila-real rinde homenaje a su agrupación de Protección Civil por su trayectoria y compromiso con la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Vila-real ha celebrado un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Protección Civil, que se conmemora cada 1 de marzo coincidiendo con la entrada en vigor, en 1972, de la constitución de la Organización Internacional de Protección Civil. La cita ha servido para reconocer públicamente la trayectoria y dedicación de la agrupación local de Protección Civil al servicio de la ciudadanía.

La agrupación de Protección Civil de Vila-real es una de las más antiguas de la Comunitat Valenciana, ya que se constituyó en 1970 y está registrada en la Generalitat Valenciana desde hace más de 35 años. Además, a finales de 2022, la Policía Local impulsó el proyecto de patrullas escolares, ampliando su labor preventiva y educativa entre la población más joven.

En la actualidad, el colectivo cuenta con 28 voluntarios y voluntarias, además de dos personas que integran la patrulla escolar. Durante 2025, la agrupación ha realizado cerca de 250 servicios, superando las 2.000 horas de trabajo voluntario en distintos ámbitos. Entre ellos destacan 46 servicios en dispositivos deportivos (680 horas), 30 en espectáculos como toros y conciertos (350 horas) y 13 intervenciones en emergencias (44 horas), incluida la colaboración durante el apagón general.

Asimismo, han participado en 11 colaboraciones con otros municipios como Moncofa, Estivella, la Vall d’Uixó y València con motivo del Moto GP (288 horas); 19 servicios en fiestas (157 horas); 24 en actos religiosos (247 horas); 76 servicios de reparto de alimentos (121 horas); 15 acompañamientos (77 horas) y 13 acciones formativas en centros escolares sobre primeros auxilios y evacuación (43 horas).

Cabe recordar que en 2023 la Generalitat Valenciana concedió la Distinción al Mérito de Protección Civil al Ayuntamiento de Vila-real, en reconocimiento a la trayectoria e implicación del municipio en este ámbito. Actualmente, en la Comunitat Valenciana existen 185 asociaciones, entidades y agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil, lo que pone de relieve la importancia del voluntariado en la gestión de emergencias y la prevención.