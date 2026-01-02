Vila-real reabre el Jaume I tras comprobar la inexistencia de riesgo en la zona ajardinada.

El Ayuntamiento de Vila-real ha procedido este viernes 2 de enero a la reapertura de las zonas ajardinadas del jardín Jaime I, después de confirmarse que no existe ningún riesgo para la ciudadanía ni para los animales de compañía. El pasado 12 de diciembre, como medida cautelar, los servicios municipales restringieron el acceso de animales a las zonas verdes de este espacio a raíz del aviso de una veterinaria de la localidad que alertaba de varios casos de animales con sintomatología grave que tenían como coincidencia haber paseado por el jardín Jaime I.

El caso fue trasladado a la unidad de la Policía Autonómica competente en materia de bienestar animal, que ha llevado a cabo las correspondientes investigaciones, incluyendo varias gestiones con profesionales y con los propietarios de los animales afectados.

Según el informe remitido por la Policía Autonómica, no se ha podido determinar que el origen de los casos esté relacionado con el jardín Jaime I, concluyendo que no existe ningún peligro asociado en el uso de sus zonas ajardinadas, ni para las personas ni para los animales. Recibido este informe y confirmada la inexistencia de riesgo, el Ayuntamiento ha procedido a retirar las restricciones y a restablecer el uso normal del jardín Jaime I.