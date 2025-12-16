Tres empresas optan a la licitación de los proyectos para la gestión y finalización de las obras de Sant Gregori

En los próximos días, el servicio técnico municipal valorará de forma exhaustiva que propuesta logrará hacerse con el contrato de servicios de asistencia técnica y jurídica valorado en 1.384.754,39 € + IVA. Una licitación que permitirá hacer realidad un proyecto que abarca 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa y que se posiciona como uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana.

El proceso de adjudicación que se conocerá en los próximos días se suma a la reciente noticia que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, anunció la semana pasada. Esta novedad implica la paralización de los plazos del PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) para el PAI Sant Gregori. Esta medida, que consiste en la admisión del recurso presentado por el consistorio de Burriana por parte de la GVA, permitirá adaptar el Plan Parcial y asegurar la conservación integral de los yacimientos arqueológicos de la villa marítima romana descubierta en el sector.

El importe total destinado a esta contratación (1.384.754,39 € + IVA) se distribuirá con cargo a los siguientes ejercicios presupuestarios de 2026 con 553.901,76 € y 830.852,63 € para el ejercicio 2027, asegurando la financiación necesaria para la correcta ejecución del contrato con partidas presupuestarias que ya están asignadas, lo que garantiza su viabilidad económica.

La licitación incluye la asistencia técnica y jurídica para el proyecto de expropiaciones. El objetivo de estas expropiaciones es completar el anillo exterior de la ciudad entre el Camí la Cossa y la CV-18. Este vial es crucial no solo para la descongestión del tráfico de entrada y salida a Burriana, responde a una histórica demanda vecinal en materia de infraestructuras y mejora la accesibilidad a la zona de Sant Gregori.

El servicio de la futura empresa adjudicataria contará con un plazo de ejecución máxima de 19 meses y abarca la elaboración y redacción de toda la documentación técnica y jurídica necesaria, así como el asesoramiento continuo para la tramitación de los documentos requeridos.

Cabe recordar, que el Ayuntamiento ha recuperado 9.511.946 euros de fondos públicos. Asimismo, se ha aprobado la gestión directa del proyecto urbanístico con el respaldo de todos los grupos políticos, buscando así garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los inversores. También se ha formalizado la liquidación con el agente urbanizador original, lo que marca un nuevo comienzo para el PAI Sant Gregori.