La Policía Local de Almassora intercepta a dos individuos cuando sustraían más de 200 kilos de naranjas

Los agentes sorprendieron a los presuntos autores cuando ya tenían la fruta embolsada y cargada en el vehículo para su venta irregular.

La Policía Local de Almassora ha interceptado a dos individuos cuando estaban sustrayendo más de 200 kilogramos de naranjas de la variedad Lane Late en una explotación agrícola del término municipal. Los agentes sorprendieron a los presuntos autores cuando ya habían recolectado la fruta y la tenían preparada para su traslado y posterior venta.

Las naranjas se encontraban distribuidas en varias bolsas y cargadas en el interior del vehículo con el que pretendían abandonar la zona. La rápida actuación policial permitió recuperar la totalidad de la mercancía sustraída y evitar su comercialización irregular.

Esta intervención se enmarca dentro de la campaña especial de control y prevención de robos en el campo puesta en marcha por el Ayuntamiento a través de la Policía Local desde el inicio de la temporada citrícola. El dispositivo contempla un refuerzo de la vigilancia en caminos rurales, explotaciones agrícolas y vehículos de transporte, así como controles específicos de documentación para garantizar la trazabilidad y la procedencia legal de la fruta.

Cualquier aviso o información sobre movimientos sospechosos en zonas rurales puede resultar determinante para evitar sustracciones y proteger el trabajo de los agricultores del municipio.

